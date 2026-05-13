Studente morto dopo la caduta in gita, Monopoli in lutto Il 18enne era precipitato da un hotel a Lignano Sabbiadoro

La gita scolastica di fine anno si è trasformata in tragedia per uno studente di 18 anni di Monopoli, in provincia di Bari, morto all’ospedale di Udine dopo dieci giorni di ricovero. Il ragazzo, indicato con le iniziali M.G., era precipitato il 3 maggio dal balcone di un hotel a Lignano Sabbiadoro, dove si trovava con compagni e docenti del Polo liceale Galileo Galilei-Marie Curie.

La caduta e i soccorsi

Secondo le prime ricostruzioni, lo studente si sarebbe allontanato dopo cena prima di cadere nel cortile dell’albergo. Soccorso in elicottero, era stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Udine, dove le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso nella serata del 12 maggio.

L’indagine della Procura

La Procura ha aperto un fascicolo per chiarire la dinamica dell’accaduto. Gli accertamenti sono affidati ai carabinieri friulani, con il supporto dei militari di Monopoli, che hanno ascoltato alcuni compagni di scuola. Tra le ipotesi al vaglio non viene esclusa quella del gesto volontario.

Il dolore della comunità

A Monopoli la notizia ha colpito profondamente scuola, amici e famiglie. Il giovane frequentava l’ultimo anno del liceo scientifico e si preparava alla maturità. Dopo il consenso della famiglia alla donazione degli organi, la salma rientrerà in Puglia per il funerale.