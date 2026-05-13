Supercena senza pagare, prima la fuga poi il pentimento: saldiamo tutto Uno dei tre giovani ha chiamato il ristorante Montaccolle: «Abbiamo sbagliato»

La cena finita con la fuga potrebbe chiudersi con una telefonata di scuse e un conto finalmente saldato. A Montecatini Terme, uno dei tre giovani che domenica sera avevano lasciato il ristorante Montaccolle senza pagare si è fatto vivo con i titolari, Franco Piattelli e la moglie, ammettendo l’errore e promettendo di tornare a regolare il debito.

Il conto, inizialmente stimato in 250 euro, è stato poi corretto dai proprietari in 280 euro. Una cena abbondante, dall’antipasto al dolce, con pasta fresca e una grande bistecca alla fiorentina, consumata prima dell’uscita di scena uno alla volta con la scusa di fumare una sigaretta.

La telefonata dopo il post virale

La chiamata è arrivata martedì pomeriggio da numero anonimo. Dall’altra parte, secondo il racconto dei ristoratori, una voce giovane si è presentata come uno dei protagonisti della fuga. Il ragazzo avrebbe chiesto scusa, riconoscendo la gravità del gesto e annunciando l’intenzione di passare dal locale per pagare.

Per i titolari il segnale conta quasi più del denaro. Dopo il post pubblicato sui social, in cui il ristorante aveva lanciato un ultimatum ai tre clienti, la vicenda aveva raccolto solidarietà da colleghi e cittadini. La pressione pubblica, più che la minaccia di denuncia, sembra aver spinto almeno uno dei ragazzi a ripensarci.

Una bravata oltre il limite

I tre erano arrivati senza prenotazione e avevano ordinato una cena completa. Poi, a fine serata, si erano allontanati separatamente, facendo perdere le proprie tracce. Il gesto aveva irritato i proprietari non solo per il danno economico, ma per il senso di presa in giro verso chi lavora nella ristorazione.

Ora resta da capire se alle scuse seguiranno i fatti. Piattelli e la moglie hanno lasciato intendere che, se il conto sarà saldato, la vicenda potrà chiudersi senza denuncia. Ma il messaggio resta chiaro: una bravata può diventare un marchio pesante, soprattutto quando a essere colpita è la reputazione.

La lezione della responsabilità

Nella reazione dei titolari c’è anche il tentativo di trasformare l’episodio in una lezione pubblica. «Errare è umano», hanno scritto, ma prendersi le proprie responsabilità distingue un uomo da un ragazzino. Una frase che riassume il senso della vicenda: non solo una cena non pagata, ma il confine tra leggerezza e rispetto.