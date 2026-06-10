Delitto di Garlasco, l’interrogatorio inedito di Stasi Nuovi video mostrati in tv sul caso Poggi

Emergono nuovi dettagli sull’omicidio di Chiara Poggi, il delitto di Garlasco che continua a far discutere a quasi vent’anni dai fatti. Nella puntata di martedì della trasmissione televisiva IgnotoX sono stati diffusi alcuni filmati inediti dell’interrogatorio di Alberto Stasi davanti al Procuratore capo di Pavia, Fabio Napoleone.

Nel corso del colloquio, Stasi affronta diversi aspetti tornati al centro dell’attenzione investigativa e mediatica: il nome di Andrea Sempio, i video intimi registrati insieme a Chiara Poggi, la bottiglietta di Estathé e soprattutto il celebre scontrino del parcheggio conservato per anni.

Le domande sui video privati

Nei passaggi trasmessi in televisione, Stasi racconta che fu Marco Poggi, fratello della vittima, a chiedergli chiarimenti sui video intimi girati con Chiara. Un tema che nel tempo è riemerso più volte nelle ricostruzioni giornalistiche e investigative legate al caso.

L’ex studente della Bocconi spiega di aver affrontato l’argomento direttamente durante gli interrogatori, sostenendo che quei contenuti fossero strettamente personali e privi di collegamenti con l’omicidio.

Il riferimento ai filmati privati riporta alla dimensione più intima del rapporto tra Stasi e Chiara Poggi, spesso analizzata negli anni dagli inquirenti per comprendere dinamiche e rapporti personali all’interno della coppia.

Il nome di Andrea Sempio

Uno dei passaggi più seguiti riguarda il riferimento ad Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara e già comparso nelle precedenti indagini. Stasi afferma: «Lui non lo conoscevo», prendendo quindi le distanze da qualsiasi rapporto diretto con Sempio.

Le dichiarazioni arrivano mentre il nome di Sempio continua a essere evocato nel dibattito pubblico attorno al delitto di Garlasco. Negli anni, la sua posizione è stata oggetto di verifiche investigative e approfondimenti, senza però arrivare a sviluppi giudiziari definitivi a suo carico.

Nel video mostrato da IgnotoX, Stasi aggiunge di aver trovato «sospetto» il fatto che lo scontrino fosse stato conservato così a lungo. Un riferimento che riporta alla documentazione relativa agli spostamenti e agli orari analizzati durante le indagini.

Lo scontrino e gli elementi tornati al centro

Il tema dello scontrino è uno degli elementi storici del caso. Nel corso degli anni, investigatori e difese hanno discusso più volte sull’importanza di alcuni dettagli temporali e sugli oggetti conservati dopo il delitto.

Anche il riferimento all’Estathé, citato durante l’interrogatorio, rientra tra quei particolari apparentemente marginali che hanno alimentato ricostruzioni, ipotesi investigative e confronti processuali.

La diffusione dei nuovi video ha riacceso il dibattito mediatico sul caso di Chiara Poggi, uno dei delitti più seguiti della cronaca italiana contemporanea. L’omicidio avvenne il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia a Garlasco, in provincia di Pavia. Per quel delitto Alberto Stasi è stato condannato in via definitiva.

Il caso continua a dividere

A distanza di anni, il delitto di Garlasco continua a generare attenzione pubblica, trasmissioni televisive e nuove analisi investigative. Ogni elemento, anche già noto, viene riletto alla luce delle più recenti ricostruzioni e dei materiali d’archivio emersi nel tempo.

I video trasmessi da IgnotoX rappresentano un nuovo tassello nel racconto mediatico di una vicenda che continua a dividere opinione pubblica e osservatori giudiziari.