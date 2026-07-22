Damiano David (Måneskin) e Dove Cameron, pubblicazioni di nozze in Campidoglio Concluso l’iter al Comune di Roma. Il matrimonio sarebbe previsto a settembre in Toscana

Le nozze tra Damiano David e Dove Cameron sono ormai vicine. Le pubblicazioni di matrimonio della coppia sono state affisse all’albo del Comune di Roma, completando uno dei passaggi amministrativi necessari prima della celebrazione.

Il documento è rimasto pubblicato dal 15 al 22 luglio 2026 e non registra opposizioni. L’atto porta la firma dell’ufficiale di stato civile Rita Cacciotti e conferma formalmente l’intenzione del cantante romano e della popstar statunitense di sposarsi.

Il passaggio ufficiale in Campidoglio

La pubblicazione presso il Campidoglio, città di nascita del futuro sposo, rappresenta il primo riscontro pubblico dei preparativi. La coppia aveva già annunciato il fidanzamento all’inizio dell’anno, dopo una proposta avvenuta nell’ottobre 2025 nella loro casa, lontano da eventi spettacolari e telecamere.

Damiano David, 27 anni, è il frontman dei Måneskin e ha avviato parallelamente un percorso solista. Dove Cameron, 30 anni, è un’attrice e cantante californiana diventata nota con le produzioni Disney e affermatasi successivamente anche nella musica pop.

La loro relazione era emersa nell’autunno del 2023. Da allora i due artisti hanno partecipato insieme a numerosi appuntamenti internazionali, ma hanno mantenuto un atteggiamento riservato sui dettagli della vita privata e sui preparativi del matrimonio.

Il sì atteso in Toscana

Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, la cerimonia dovrebbe tenersi alla fine di settembre in una tenuta della Toscana, scelta per garantire privacy agli sposi e agli invitati. La località esatta e la data non sono state però confermate direttamente dai due artisti.

L’ipotesi di un matrimonio italiano era stata anticipata nei mesi scorsi dalla stessa Dove Cameron, che aveva spiegato di voler celebrare le nozze nel Paese d’origine del compagno. Per lei si tratterebbe di un matrimonio lontano da casa, mentre Damiano David avrebbe la possibilità di festeggiare vicino alla famiglia e agli amici italiani.

Una cerimonia lontana dai riflettori

La scelta di una struttura riservata appare coerente con il profilo mantenuto dalla coppia. Nonostante la costante attenzione dei media internazionali, Damiano David e Dove Cameron hanno condiviso soltanto alcuni momenti della relazione, evitando finora di rivelare informazioni sull’organizzazione del matrimonio, sugli invitati e sul luogo della festa.

Le pubblicazioni concluse senza opposizioni rendono ora libera la strada amministrativa verso il sì. Resta invece affidato alle indiscrezioni il calendario della cerimonia: fine settembre e Toscana sono le indicazioni più accreditate, ma l’annuncio definitivo degli sposi non è ancora arrivato.