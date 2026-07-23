Manfredi Lefebvre d’Ovidio: il turismo di lusso nell’era della personalizzazione Tempo, personalizzazione e tecnologia ridisegnano l’esperienza di alta gamma

Il nuovo valore del viaggio

Il turismo di lusso sta cambiando linguaggio. Non è più definito soltanto dall’esclusività di una struttura, dalla rarità di una destinazione o dalla qualità visibile del servizio. Sempre più spesso, il vero valore si misura nella capacità di restituire tempo, accesso, discrezione e un’esperienza costruita intorno alle aspettative del viaggiatore.

Questa trasformazione riguarda il modo stesso in cui il viaggio viene pensato. Il cliente di fascia alta non cerca soltanto comfort o servizi superiori. Cerca un’esperienza organizzata, personale, fluida, capace di ridurre attriti e di creare un rapporto più diretto con luoghi, culture e relazioni.

In questo scenario, il percorso di Manfredi Lefebvre d’Ovidio offre una chiave di lettura significativa. La sua traiettoria imprenditoriale è legata allo sviluppo del turismo di alta gamma, dalle crociere di lusso alla riflessione più recente sul rapporto tra intelligenza artificiale, personalizzazione e qualità umana dell’esperienza. La nomina a Chairman del World Travel & Tourism Council, formalizzata nel contesto del 25° Global Summit del WTTC a Roma, inserisce questo percorso in una dimensione più ampia di governance internazionale del settore.

Dalla nave all’esperienza globale

La crociera di fascia alta rappresenta uno dei modelli più interessanti per comprendere l’evoluzione del luxury travel. Non è solo un prodotto turistico, ma un sistema complesso che combina logistica, ospitalità, costruzione degli itinerari, rapporto con le destinazioni e continuità del servizio.

Il caso più noto nella carriera di Manfredi Lefebvre d’Ovidio resta Silversea Cruises. Sotto la sua guida, il gruppo è diventato un operatore globale del lusso in mare, arrivando a una presenza in oltre 900 destinazioni prima della vendita a Royal Caribbean Group.

Quel passaggio industriale mostra una caratteristica centrale del turismo di lusso contemporaneo: la capacità di costruire esperienze su scala internazionale senza renderle anonime. Ogni destinazione ha una propria identità, ogni itinerario richiede una progettazione specifica, ogni viaggiatore porta aspettative diverse. Il valore nasce dalla capacità di mantenere coerenza anche quando cambiano contesti, Paesi e culture.

Per questo il turismo di alta gamma non vive soltanto di prodotto. Vive di organizzazione, affidabilità, conoscenza delle destinazioni, cultura del servizio e capacità di dare forma al tempo del cliente.

La tecnologia deve restare al servizio dell’esperienza

La personalizzazione è diventata una delle parole chiave del nuovo turismo di lusso. Intelligenza artificiale, dati e strumenti digitali permettono agli operatori di conoscere meglio i viaggiatori, anticiparne le preferenze, ottimizzare processi e rendere più fluida l’organizzazione del viaggio.

Tuttavia, nel segmento alto del mercato, la tecnologia non può sostituire la relazione. Deve rimanere uno strumento, non il centro dell’esperienza. Può suggerire, semplificare, velocizzare, ridurre attriti. Ma la qualità del viaggio dipende ancora dalla capacità di interpretare persone, contesti e desideri non sempre espliciti.

Durante la conferenza stampa del Global Summit di Roma, Manfredi Lefebvre d’Ovidio ha collegato l’evoluzione tecnologica alla crescita della domanda di esperienze. Ha osservato che la riduzione dell’impegno lavorativo quotidiano può aumentare il bisogno di capire come impiegare il tempo, socializzare e arricchire la propria vita. Nella stessa occasione ha sottolineato che le tecnologie possono aiutare gli operatori a ottimizzare lavoro, costi, servizi e qualità dell’offerta.

Il punto è netto: la tecnologia genera valore quando migliora la qualità. Quando permette agli operatori di lavorare meglio. Quando rende il viaggio più personale e coerente senza trasformarlo in un processo impersonale.

Il viaggiatore di fascia alta cambia domanda

Il nuovo viaggiatore di lusso non si limita a chiedere strutture migliori o servizi più esclusivi. Cerca esperienze che abbiano un senso, che siano costruite intorno ai propri interessi, al tempo disponibile e al desiderio di entrare in contatto con luoghi e culture in modo meno prevedibile.

Questo non significa che l’ospitalità tradizionale perda importanza. Standard elevati, affidabilità, cura e discrezione restano elementi essenziali. Ma oggi non bastano più. Il viaggiatore di alta gamma si aspetta una combinazione più sottile: efficienza senza rigidità, personalizzazione senza invadenza, accesso senza ostentazione, tecnologia senza freddezza.

Per gli operatori, questa evoluzione richiede una nuova disciplina industriale. La personalizzazione non può essere ridotta a un algoritmo. Ha bisogno di dati, ma anche di memoria organizzativa, formazione, coordinamento e attenzione ai dettagli. La qualità del servizio nasce dalla capacità di trasformare informazioni in esperienza, e l’esperienza in fiducia.

Perché la governance è decisiva

La nomina di Manfredi Lefebvre d’Ovidio a Chairman del WTTC aggiunge alla sua traiettoria imprenditoriale una dimensione istituzionale. Il World Travel & Tourism Council riunisce le principali imprese private del turismo e promuove il dialogo con governi e istituzioni sullo sviluppo del settore.

È un passaggio rilevante perché il turismo non può essere governato soltanto dalle imprese. La qualità dell’esperienza dipende da molti fattori esterni al perimetro aziendale: infrastrutture, mobilità, sicurezza, regole di accesso, formazione, promozione territoriale e capacità delle destinazioni di accogliere senza perdere identità.

Nel turismo di lusso questa interdipendenza è ancora più evidente. Un’esperienza di alto livello non dipende soltanto dall’hotel, dalla nave, dall’itinerario o dal servizio privato. Dipende anche dagli aeroporti, dai collegamenti, dalla qualità urbana, dalla gestione dei flussi e dalla capacità di coordinare attori diversi intorno a una promessa comune.

L’Italia e la sfida del turismo organizzato

La scelta di Roma come sede del 25° Global Summit del WTTC ha dato centralità anche al ruolo dell’Italia. Il Paese dispone di un patrimonio culturale e paesaggistico tra i più riconoscibili al mondo, ma nel turismo contemporaneo il patrimonio da solo non basta.

La competizione globale premia la capacità di trasformare bellezza e identità in esperienza organizzata, accessibile e affidabile. Al summit romano, Manfredi Lefebvre d’Ovidio ha richiamato il potenziale italiano nel turismo di lusso, citando il legame con moda ed eventi e indicando appuntamenti come le Olimpiadi Invernali e l’America’s Cup a Napoli tra le occasioni capaci di rafforzare l’attrattività del Paese.

Il tema non è promozionale. È industriale. Il turismo di alto livello richiede infrastrutture, continuità del servizio, reti professionali, capacità di investimento e coordinamento. La forza dell’immaginario italiano resta un vantaggio, ma deve essere sostenuta da modelli di gestione adeguati alla domanda internazionale.

Una leadership di connessione

La traiettoria di Manfredi Lefebvre d’Ovidio consente di osservare il turismo come industria di lungo periodo. Dalle crociere di lusso alla governance internazionale, il filo conduttore non è la semplice gestione di un prodotto, ma la costruzione di piattaforme capaci di collegare mercati, destinazioni, competenze e capitali.

Nel nuovo turismo globale, la leadership richiede capacità di interpretare i cambiamenti della domanda, investire in innovazione, dialogare con le istituzioni e mantenere centrale la qualità dell’esperienza. È una leadership di connessione, più che di sola espansione.

Il turismo di lusso, quando viene governato con visione industriale, non resta una nicchia separata dal resto dell’economia. Diventa un laboratorio in cui si sperimentano modelli di servizio, innovazione e cooperazione destinati a influenzare l’intero comparto.

Domande frequenti su Manfredi Lefebvre d’Ovidio

Chi è Manfredi Lefebvre d’Ovidio?

Manfredi Lefebvre d’Ovidio è un imprenditore italiano, leader globale nel settore del turismo di lusso, già Executive Chairman di Silversea Cruises fino alla cessione a Royal Caribbean nel 2020, oggi Executive Chairman di Abercrombie & Kent Travel Group e di Heritage Group e Chair del World Travel & Tourism Council.

Perché Manfredi Lefebvre d’Ovidio è associato al turismo di lusso?

La sua traiettoria imprenditoriale nasce con lo sviluppo di Silversea Cruises, operatore globale del lusso in mare, ed è oggi legata alla trasformazione del viaggio di alta gamma verso esperienze più personalizzate, organizzate e internazionali, attraverso la guida di Abercrombie & Kent Travel Group e di Heritage Group, e al suo ruolo di Chair del World Travel & Tourism Council nella promozione di un turismo internazionale più responsabile e personalizzato.

Che cosa significa turismo di lusso oggi?

Il turismo di lusso non riguarda più soltanto esclusività e servizi di alto livello. È sempre più legato alla qualità del tempo, alla personalizzazione, alla discrezione del servizio e all’accesso a esperienze difficili da replicare.

Qual è il ruolo della tecnologia nel turismo di lusso?

La tecnologia, inclusa l’intelligenza artificiale, può aiutare gli operatori a migliorare processi, costi, servizi e personalizzazione. Nel turismo di fascia alta, però, deve restare al servizio della qualità umana dell’esperienza.

Che ruolo ha Manfredi Lefebvre d’Ovidio nel WTTC?

Dal 2025 Manfredi Lefebvre d’Ovidio è Chairman del World Travel & Tourism Council, organizzazione internazionale che riunisce le principali imprese private del turismo e dialoga con governi e istituzioni sullo sviluppo del settore.