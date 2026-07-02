Maltempo sull’Italia, alberi caduti e stazioni allagate

Temporali, grandine e vento dopo il caldo: allerta in gran parte del Paese

maltempo sull italia alberi caduti e stazioni allagate

Colpiti soprattutto Veneto ed Emilia-Romagna. Disagi alla stazione di Bologna, rinviato il Palio di Siena. Interventi dei soccorritori anche nelle Marche

L’ondata di maltempo che ha spezzato la fase di caldo intenso ha attraversato il Centro-Nord con temporali, grandine e raffiche di vento, lasciando dietro di sé alberi abbattuti, sottopassi allagati e decine di comuni impegnati nella conta dei danni. La Protezione civile ha valutato per il 2 luglio allerta rossa su un settore del Veneto, arancione su Veneto ed Emilia-Romagna e gialla in quindici regioni, segnalando un quadro ancora instabile su buona parte del Paese.

Il Veneto tra grandine e alberi caduti

La situazione più complessa si è registrata in Veneto, dove i Vigili del fuoco hanno effettuato oltre 390 interventi dalla serata del primo luglio. Le squadre sono state impegnate soprattutto nella rimozione di alberi e rami pericolanti, nella messa in sicurezza di pali e nella verifica di coperture danneggiate dalle raffiche. Secondo il bilancio diffuso da ANSA, le province più sollecitate sono state Venezia, Treviso, Vicenza e Padova.

Grandinate violente e vento hanno colpito in particolare il Vicentino e il Trevigiano, con segnalazioni da Chiampo, Isola Vicentina, Recoaro, Valdagno, Cornedo, Trissino e Brogliano. A Gallio una nube a imbuto ha divelto un fienile senza provocare feriti, mentre nel Trevigiano sono stati registrati blackout e danni legati ai fulmini.

Bologna sott’acqua dopo la notte di pioggia

In Emilia-Romagna il maltempo ha provocato oltre 800 interventi dei Vigili del fuoco tra alberi caduti, coperture divelte e allagamenti. Nel Bolognese sono stati segnalati 193 soccorsi, mentre altri interventi hanno riguardato Modena, Reggio Emilia, Parma, Ferrara e la Romagna. A Bologna è stato chiuso per allagamento il sottopasso di via del Triumvirato e sono circolate immagini dei passaggi sotterranei della stazione invasi dall’acqua.

Il brusco cambio di scenario è arrivato dopo giorni di temperature elevate: in alcune aree della regione il calo termico è stato marcato, fino a sedici gradi in meno rispetto ai picchi precedenti. L’allerta regionale dell’Emilia-Romagna per il 2 luglio indicava temporali e stato del mare, mentre per il 3 luglio il bollettino successivo riportava assenza di allerta.

Dalle Marche alla Toscana, emergenze e rinvii

Il fronte instabile ha raggiunto anche le Marche, dove sono stati effettuati decine di interventi per alberi e rami caduti. Nella zona di Ancona, un albero è finito su un’auto in transito senza causare feriti. A Sirolo, invece, un vigile del fuoco è rimasto gravemente ferito durante un intervento dopo essere stato raggiunto da una scarica elettrica partita da un cavo danneggiato.

In Toscana il maltempo ha fermato anche il Palio di Provenzano. A Siena la pioggia ha reso impraticabile la pista di tufo di Piazza del Campo, portando al rinvio della corsa a venerdì 3 luglio alle 19.30. La sindaca Nicoletta Fabio ha spiegato che la decisione è stata presa per prudenza, dopo l’annullamento della provaccia del mattino.

Una tregua fragile

La perturbazione conferma la vulnerabilità dei territori dopo fasi di caldo intenso e temporali improvvisi. Nelle prossime ore il lavoro dei soccorritori resterà concentrato sulla rimozione degli alberi caduti, sulla verifica delle strutture danneggiate e sul monitoraggio dei sottopassi, tra i punti più esposti quando piogge violente si concentrano in tempi brevi.

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