Vigilanza Rai, Commissione azzerata dopo lo strappo Opposizione e maggioranza lasciano dopo mesi di stallo sulla presidenza Rai

La Commissione parlamentare di Vigilanza Rai si svuota in poche ore e precipita in una crisi istituzionale senza precedenti recenti. Prima lasciano tutti i componenti dell’opposizione, poi arrivano anche le dimissioni dei membri del centrodestra. Il risultato politico è netto: l’organismo chiamato a garantire controllo, pluralismo e indirizzo sul servizio pubblico viene di fatto azzerato.

Lo strappo delle opposizioni

A muoversi per primi sono i commissari di M5S, Pd, Italia Viva e Avs, insieme alla presidente Barbara Floridia. Nella lettera inviata ai presidenti di Camera e Senato, le opposizioni parlano di una scelta “sofferta” ma ormai inevitabile, maturata davanti a una Commissione definita svuotata e incapace di esercitare il proprio ruolo di garanzia.

Il punto politico è il lungo blocco dei lavori, che secondo la minoranza avrebbe trasformato la Vigilanza in un organo paralizzato. Le opposizioni accusano la maggioranza di avere imposto una forzatura sulla governance Rai, indicando Simona Agnes per la presidenza dell’azienda senza costruire un’intesa larga, necessaria per superare il quorum dei due terzi previsto per la ratifica.

La replica del centrodestra

Il centrodestra risponde con un contro-strappo. Anche i commissari della maggioranza annunciano le dimissioni e rovesciano l’accusa sulle opposizioni, sostenendo che la Commissione sia stata “sequestrata” dalla sinistra per impedire l’elezione del presidente Rai. Nella lettura della maggioranza, il nodo non è la paralisi prodotta dai partiti di governo, ma l’uso del quorum qualificato come strumento di blocco politico.

La richiesta del centrodestra è chiara: formare una nuova Commissione, eleggere un nuovo presidente dell’organismo parlamentare e chiudere rapidamente anche la partita della presidenza Rai. In questo scenario, la figura di Simona Agnes resta il fulcro dello scontro, mentre Antonio Marano continua a svolgere le funzioni di presidente del consiglio di amministrazione in base alla composizione attuale indicata dalla stessa azienda.

Il nodo della Rai pubblica

La crisi arriva dopo mesi di tensioni su audizioni, dossier interni, governance e gestione del patrimonio immobiliare. Tra i temi rimasti sul tavolo ci sono anche le audizioni sul ministro della Cultura Alessandro Giuli, la vendita degli immobili Rai e il confronto più ampio sul futuro del servizio pubblico.

Sul piano europeo, la discussione si intreccia con il Media Freedom Act, il regolamento pensato per rafforzare pluralismo, indipendenza editoriale e garanzie sui media pubblici. Per le opposizioni, la mancata piena traduzione di quei principi nel sistema italiano aggrava il quadro. Per la maggioranza, invece, il problema resta una legge che consente a una minoranza parlamentare di impedire la chiusura delle nomine.

Cosa succede ora

La partita passa ai presidenti delle Camere e ai gruppi parlamentari, chiamati a ricostituire l’organismo e a ridefinire gli equilibri interni. La nuova Vigilanza Rai dovrà partire da una ferita politica profonda: non solo eleggere una guida, ma dimostrare di poter tornare a esercitare il proprio ruolo di controllo sul servizio pubblico.

Il rischio, adesso, è che l’azzeramento non chiuda lo stallo ma lo trasferisca su un tavolo ancora più politico. Senza un’intesa sulla presidenza della Commissione e sulla governance Rai, il servizio pubblico continuerà a restare al centro di uno scontro che riguarda nomine, pluralismo e rapporto tra maggioranza, opposizione e istituzioni.