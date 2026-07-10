La hostess, la toccata al sedere e i 30 secondi di due sentenze ...cancellate L’assurda pretesa della reazione perfetta davanti a una molestia

C’erano una volta i trenta secondi. Non quelli concessi a un concorrente televisivo per dare la risposta definitiva, né quelli necessari a scaldare una pietanza nel microonde. Erano trenta secondi molto più ambiziosi: il tempo entro il quale una donna, sorpresa da un contatto sessuale non voluto, avrebbe dovuto capire cosa stava accadendo, superare lo shock, valutare il pericolo, scegliere la reazione più opportuna e opporsi con sufficiente chiarezza.

Tutto entro mezzo minuto. Altrimenti, evidentemente, scattava il dubbio.

La Corte d’Appello di Milano, nel processo bis disposto dalla Cassazione, ha condannato a un anno e due mesi l’ex sindacalista accusato di violenza sessuale per quanto avvenuto nel 2018 negli uffici dell’aeroporto di Malpensa. Due precedenti giudizi si erano conclusi con l’assoluzione. Nelle motivazioni era entrato quel curioso intervallo temporale durante il quale la donna, secondo i giudici, avrebbe potuto reagire. La Suprema Corte ha poi stabilito che il ritardo nella manifestazione del dissenso non è decisivo per escludere il reato, perché la sorpresa e lo shock possono impedire una risposta immediata.

Il regolamento immaginario della molestia

Bisogna riconoscerlo: l’idea dei trenta secondi possedeva il fascino rassicurante delle regole semplici. Trasformava un’esperienza traumatica in una prova a tempo. Da una parte il gesto invasivo, dall’altra la vittima con il cronometro interiore già attivato.

Primo secondo: comprendere.

Quinto secondo: non spaventarsi troppo.

Decimo secondo: esaminare il rapporto di forza, il luogo, la presenza di eventuali vie d’uscita.

Ventesimo secondo: preparare una risposta giuridicamente inequivocabile.

Trentesimo secondo: protestare, possibilmente con dizione chiara, postura corretta e un testimone nelle vicinanze.

Al trentunesimo, chissà. Forse il corpo diventava disponibile per decorrenza dei termini.

Il problema è che il corpo di una donna non è un contratto con la clausola del silenzio-assenso. Non esiste un intervallo dopo il quale un palpeggiamento diventa tollerato perché la persona che lo subisce è rimasta immobile, incredula o impaurita. Eppure, nel dibattito pubblico e talvolta anche nelle aule giudiziarie, riappare puntualmente la convinzione che la violenza debba essere accompagnata dalla reazione giusta della vittima.

Non basta che qualcuno oltrepassi un limite. Occorre che chi subisce l’invasione lo certifichi subito, energicamente e senza esitazioni. In pratica, la persona aggredita deve anche fornire il servizio di interpretazione simultanea dell’aggressione.

La vittima ideale, sempre preparata

La vittima ideale sa sempre cosa fare. Urla, colpisce, fugge, chiama aiuto. Ricorda ogni dettaglio. Denuncia immediatamente. Non si contraddice mai. Non resta paralizzata. Non prova vergogna. Non teme di perdere il lavoro. Non si domanda se verrà creduta. Non impiega otto anni per ottenere una decisione diversa.

È una creatura efficientissima, la vittima ideale. Purtroppo non esiste.

Esistono invece persone che, davanti a un gesto inatteso, si bloccano. Persone che impiegano alcuni istanti per capire. Persone che conoscono chi hanno davanti e non riescono a conciliare immediatamente il ruolo rispettabile dell’interlocutore con ciò che sta facendo. Persone che hanno paura di peggiorare la situazione. Persone che semplicemente reagiscono come riescono.

La Cassazione ha ricordato un principio che dovrebbe apparire elementare: la sorpresa può essere tanto forte da impedire alla persona offesa di difendersi e il ritardo della reazione non trasforma un atto non voluto in un atto consentito.

È una precisazione giuridica importante. Ma è anche una notizia culturalmente sconfortante, perché significa che nel 2026 abbiamo ancora bisogno di stabilire solennemente che una donna non deve superare un test di prontezza per conservare il diritto sul proprio corpo.

L’oggetto dotato di parola

Chi considera il corpo femminile un oggetto raramente lo ammette in modo esplicito. Nessuno, nelle occasioni ufficiali, propone di esporre le donne tra gli articoli disponibili, accanto alle sedie e ai distributori automatici. Sarebbe poco elegante.

La trasformazione in oggetto avviene in maniera più raffinata. Si valuta quanto la donna abbia resistito. Si analizza la tempestività del suo rifiuto. Si misura la coerenza dei suoi movimenti. Si domanda perché non sia uscita prima, perché non abbia gridato più forte, perché abbia atteso a raccontare.

Il gesto dell’uomo finisce sullo sfondo. In primo piano rimane il comportamento della donna.

È una notevole inversione di prospettiva: qualcuno invade il tuo corpo, ma l’esame lo sostieni tu. E non è ammesso arrivare impreparata.

La sentenza milanese non cancella soltanto un criterio temporale. Smentisce l’idea che il consenso possa essere ricavato dall’immobilità, dal disorientamento o dalla paura. Il consenso non è il premio che si aggiudica chi riesce a sorprendere una persona abbastanza a lungo da impedirle di dire no.

Finalmente il tempo torna a scorrere normalmente

Un anno e due mesi è la pena inflitta nel processo d’appello bis. L’imputato ha sempre respinto le accuse e la decisione potrà essere sottoposta agli ulteriori passaggi previsti dall’ordinamento. Ma il punto che resterà oltre questa singola vicenda è già chiaro: non esiste un tempo minimo della resistenza.

La giustizia ha impiegato anni per arrivare a stabilire che quei trenta secondi non potevano essere usati come misura del dissenso. La donna, invece, avrebbe dovuto impiegarne meno per riconoscere l’abuso e respingerlo.

Anche il paradosso, evidentemente, ha i suoi tempi processuali.

Ora possiamo archiviare il cronometro. Possiamo smettere di chiedere alle donne di comportarsi come dispositivi di sicurezza perfettamente calibrati. Possiamo persino accettare un concetto rivoluzionario: un corpo appartiene alla persona che lo abita, anche quando quella persona resta in silenzio per paura, per sorpresa o perché la realtà, a volte, arriva prima delle parole.

Trenta secondi possono bastare per perdere un autobus, bruciare il caffè o sbagliare una risposta. Non bastano per perdere il diritto di decidere chi può toccarti.