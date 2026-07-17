Spotorno, 15enne folgorato al luna park: impianto sotto sequestro Il giovane, originario di Saronno, è morto dopo due ore di tentativi di rianimazione

Una serata di vacanza si è trasformata in tragedia al luna park di Spotorno, nel Savonese. Un ragazzo di 15 anni è morto dopo essere stato colpito da una scarica elettrica mentre si trovava nell’area delle attrazioni. L’incidente è avvenuto intorno alle 23 di giovedì 16 luglio.

Il giovane, originario di Saronno, si trovava in Liguria insieme a un amico e ai genitori di quest’ultimo. Secondo la prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il quindicenne stava utilizzando un punching ball, il gioco che misura la potenza di un pugno, quando sarebbe stato investito dalla scarica.

I soccorsi e la corsa in ospedale

L’allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Bianca di Spotorno, il personale del 118 e l’automedica. Le condizioni dell’adolescente sono apparse subito disperate.

Dopo le prime manovre di rianimazione, il ragazzo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Paolo di Savona. I sanitari hanno tentato per oltre due ore di salvarlo, ma ogni sforzo si è rivelato inutile. Il decesso è stato constatato nelle prime ore del mattino.

Il luna park chiuso e posto sotto sequestro

L’area è stata chiusa per consentire gli accertamenti necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. L’impianto coinvolto e il luna park sono stati posti sotto sequestro, mentre il Comune di Spotorno ha disposto la sospensione delle attività.

Il sindaco Mattia Fiorini ha spiegato che la decisione è stata presa per tutelare la sicurezza delle persone e permettere agli investigatori di svolgere tutte le verifiche. «Siamo molto scossi da quello che è accaduto», ha dichiarato il primo cittadino, confermando l’immediata chiusura della struttura.

Gli accertamenti sull’attrazione

Le indagini dovranno stabilire da quale componente sia partita la dispersione elettrica e se il quindicenne sia entrato in contatto con una parte metallica dell’apparecchio. Saranno esaminati l’alimentazione del punching ball, i collegamenti, la messa a terra e i dispositivi di protezione.

Al momento la ricostruzione della scarica partita dall’attrazione resta un’ipotesi investigativa. Soltanto gli esami tecnici potranno chiarire eventuali guasti, anomalie o responsabilità nella manutenzione e nella gestione dell’impianto.

La tragedia ha profondamente colpito Spotorno, località turistica della Riviera ligure affollata in queste settimane da famiglie e villeggianti. Il luna park estivo era aperto dal 27 giugno e avrebbe dovuto proseguire le attività fino alla fine di agosto.