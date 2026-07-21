Milano, sigilli all’ufficio che gestisce denaro e beni sequestrati La Procura indaga su possibili anomalie nei fondi. Perquisita la stanza di un dipendente

Sigilli a una stanza del Palazzo di giustizia di Milano, dove la Procura ha aperto un’indagine su possibili anomalie nella gestione di somme di denaro e patrimoni sottoposti a provvedimenti giudiziari. Il locale si trova al settimo piano dell’edificio, nell’area che ospita gli uffici dei giudici per le indagini e le udienze preliminari.

L’accesso è stato vietato dopo una perquisizione e un sequestro probatorio eseguiti nella seconda metà della scorsa settimana. La stanza era utilizzata da un dipendente amministrativo dell’ufficio decreti di archiviazione, che da alcuni giorni non risulta più in servizio. Al momento non sono state comunicate contestazioni definitive né iscrizioni formali a carico del funzionario.

L’indagine sulle somme amministrate

Gli accertamenti sono coordinati direttamente dal procuratore capo Marcello Viola e affidati alla sezione di polizia giudiziaria dei Carabinieri, guidata dal colonnello Alessio Carparelli.

L’attenzione non riguarda gli atti con cui vengono archiviate le indagini, ma la documentazione relativa ai beni sequestrati, dissequestrati o confiscati. L’ufficio coinvolto cura infatti anche l’esecuzione dei provvedimenti sui beni sottoposti a vincolo giudiziario, una competenza indicata nella stessa organizzazione ufficiale del Tribunale.

Nel passaggio da un provvedimento all’altro possono essere amministrati contanti, depositi, patrimoni, risarcimenti e somme successivamente trasferite al Fondo unico giustizia. Gli investigatori stanno ricostruendo questi flussi attraverso l’esame di numerosi fascicoli transitati dalla stanza sequestrata.

La segnalazione sulle anomalie

L’inchiesta sarebbe partita da una comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, che avrebbe individuato irregolarità meritevoli di approfondimento e trasmesso gli elementi alla magistratura milanese.

Il punto da chiarire è se le differenze riscontrate siano il risultato di errori amministrativi, di una gestione non corretta delle pratiche oppure di una distrazione intenzionale di fondi. L’ipotesi di un ammanco è al centro degli accertamenti, ma la sua esistenza e la sua eventuale consistenza non risultano ancora determinate.

La presenza di più fascicoli sotto esame suggerisce che gli investigatori non stiano verificando un singolo movimento contabile, ma una serie di operazioni compiute nel tempo. Saranno i controlli sui documenti, sui mandati di pagamento e sui trasferimenti a stabilire se vi sia stata una perdita effettiva di denaro.

Un solo ufficio sotto sequestro

Il provvedimento non coinvolge l’intero settore delle archiviazioni né tutti i dipendenti che lavorano al settimo piano. I sigilli riguardano esclusivamente la stanza del funzionario abilitato a trattare alcune pratiche relative ai beni e alle somme sequestrate.

Gli altri uffici continuano quindi a operare, anche se l’apertura dell’indagine ha provocato preoccupazione tra magistrati e personale amministrativo. La gestione del denaro affidato agli uffici giudiziari richiede infatti una tracciabilità rigorosa, perché riguarda patrimoni temporaneamente sottratti agli indagati o definitivamente acquisiti dallo Stato.

Il sequestro probatorio consentirà agli inquirenti di preservare documenti, dispositivi e registrazioni informatiche utili alla ricostruzione. Non è ancora chiaro quanto tempo sarà necessario per analizzare tutto il materiale.

Le verifiche sui fascicoli

Uno dei passaggi centrali sarà il confronto tra i provvedimenti firmati dai giudici e la loro esecuzione amministrativa. Per ogni pratica dovranno essere verificati l’importo inizialmente sequestrato, le eventuali restituzioni, le confische definitive e i trasferimenti al Fondo unico giustizia.

Gli investigatori dovranno anche accertare se le operazioni risultino correttamente registrate nei sistemi informatici e nella documentazione bancaria. Eventuali differenze potrebbero dipendere da ritardi, duplicazioni, errori materiali o movimentazioni prive di giustificazione.

Solo al termine di questa ricognizione sarà possibile stabilire se l’indagine resterà sul piano delle irregolarità amministrative o assumerà un rilievo penale. Fino ad allora, ogni responsabilità personale resta da dimostrare.

Lo sconcerto nel Palazzo di giustizia

Il cartello che vieta l’accesso alla stanza è rimasto visibile lungo il corridoio per diversi giorni, rendendo immediatamente riconoscibile il locale interessato dall’inchiesta. La vicenda ha così assunto una forte evidenza all’interno del Tribunale, dove quotidianamente transitano giudici, avvocati, cancellieri e personale della Procura.

L’accertamento tocca uno dei settori più delicati dell’amministrazione giudiziaria: quello nel quale le decisioni dei magistrati vengono trasformate in operazioni materiali su beni e denaro. La priorità della Procura è ora ricostruire l’intera catena delle pratiche e verificare se le risorse affidate all’ufficio siano state gestite correttamente.