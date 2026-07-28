Incendio in una palazzina a Velletri, tre persone in ospedale Il fumo invade scale e appartamenti: evacuate per precauzione tredici famiglie

Una notte di paura per gli abitanti di una palazzina di via Giuseppe Di Vittorio, a Velletri, dove un incendio ha reso necessaria l’evacuazione precauzionale di tredici famiglie. Tre persone, dopo avere inalato il fumo che aveva invaso lo stabile, sono state trasportate nell’ospedale della zona per gli accertamenti sanitari.

L’allarme è scattato intorno alle 2.30 di oggi.. La Sala operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma ha inviato sul posto la squadra 27/A e l’autoscala del Distaccamento di Velletri.

Il fumo negli appartamenti

L’incendio si è sviluppato all’interno di un edificio nel quale erano in corso lavori di ristrutturazione. Una volta arrivati, i Vigili del Fuoco hanno avviato le operazioni di spegnimento e messo in sicurezza gli ambienti interessati dalle fiamme.

Il fumo, nel frattempo, si era propagato attraverso il vano scala, raggiungendo anche diversi appartamenti. Per evitare rischi agli occupanti, i soccorritori hanno disposto l’evacuazione temporanea di tredici nuclei familiari.

Tre persone che avevano respirato i prodotti della combustione sono state affidate al personale sanitario del 118. Dopo le prime cure ricevute sul posto, sono state accompagnate in ospedale per essere sottoposte agli esami necessari. Non sono state diffuse informazioni sulle loro condizioni.

I soccorsi fino alle prime ore del mattino

Le operazioni di spegnimento, controllo e messa in sicurezza sono proseguite per circa due ore e mezza, concludendosi intorno alle 5. I pompieri hanno verificato gli ambienti raggiunti dal fumo e accertato l’assenza di ulteriori persone coinvolte.

In via Giuseppe Di Vittorio sono intervenute anche le Forze dell’Ordine e la Polizia Locale di Velletri, incaricate degli accertamenti e degli adempimenti di rispettiva competenza.

Gli accertamenti sull’origine del rogo

Restano da chiarire le cause che hanno provocato l’incendio. Gli approfondimenti dovranno stabilire il punto dal quale sono partite le fiamme e verificare un eventuale collegamento con i lavori di ristrutturazione in corso nell’edificio.

Gli esiti delle verifiche tecniche saranno determinanti anche per valutare le condizioni dello stabile e consentire il pieno rientro delle famiglie evacuate.