Donna trovata morta nel Cosentino, si cerca il compagno Ornella Forastefano, 46 anni, trovata senza vita vicino all'ospedale di Trebisacce

Una donna di 46 anni, Ornella Forastefano, è stata trovata senza vita nella notte nell'Alto Ionio cosentino. La vittima, originaria di Cassano allo Ionio e residente ad Amendolara, è stata rinvenuta nei pressi dell'ospedale Guido Chidichimo di Trebisacce. Sulla sua morte indagano i carabinieri, coordinati dalla Procura di Castrovillari.

Le prime informazioni parlano di una possibile morte violenta. Secondo quanto riferito dall'Ansa, la donna sarebbe stata picchiata con estrema violenza. Gli investigatori stanno cercando il compagno, un uomo di 42 anni di nazionalità albanese, per rintracciarlo e chiarire la sua posizione. Allo stato delle informazioni disponibili, non risultano provvedimenti giudiziari a suo carico e le responsabilità sull'accaduto sono ancora da accertare.

Il corpo vicino all'ospedale

Il cadavere di Ornella Forastefano è stato trovato nei pressi dell'ospedale di Trebisacce. I militari hanno avviato immediatamente gli accertamenti per ricostruire le ultime ore di vita della quarantaseienne e stabilire dove sia avvenuta la presunta aggressione.

Uno degli elementi da chiarire riguarda proprio il luogo del ritrovamento. Gli investigatori dovranno accertare se la donna sia morta nella zona dell'ospedale oppure se il suo corpo sia stato trasportato lì successivamente.

Le cause esatte del decesso dovranno essere stabilite dagli accertamenti medico-legali. Le informazioni emerse nelle prime ore indicano la presenza di elementi compatibili con una morte violenta, ma gli inquirenti mantengono il massimo riserbo mentre sono ancora in corso i rilievi.

Le ricerche del compagno

L'attenzione degli investigatori è concentrata anche sul compagno della donna, un cittadino albanese di 42 anni con il quale Forastefano avrebbe avuto una relazione sentimentale. I carabinieri lo stanno cercando per poterlo ascoltare e ricostruire quanto accaduto.

È un passaggio decisivo dell'indagine, ma in questa fase la sua posizione deve ancora essere chiarita. Saranno gli accertamenti della magistratura a stabilire eventuali responsabilità e la natura del rapporto tra la sua irreperibilità e la morte della quarantaseienne.

L'inchiesta è coordinata dalla Procura della Repubblica di Castrovillari, guidata dal procuratore Alessandro D'Alessio. Gli investigatori stanno ricostruendo gli spostamenti della vittima e le persone con le quali avrebbe avuto contatti nelle ore precedenti al ritrovamento.

Un'indagine appena cominciata

La vicenda è emersa nella mattinata di domenica 16 agosto e il quadro investigativo resta in rapida evoluzione. Occorrerà attendere gli esami sul corpo e gli ulteriori rilievi per stabilire con precisione la causa della morte.

Al centro dell'inchiesta ci sono adesso le ultime ore di Ornella Forastefano, il luogo dell'eventuale aggressione e le circostanze nelle quali il suo corpo è arrivato nei pressi dell'ospedale di Trebisacce. Solo l'esito degli accertamenti consentirà di definire con maggiore certezza la dinamica e le eventuali responsabilità.