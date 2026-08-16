Debito pubblico oltre 3.200 miliardi, M5S attacca il governo Meloni A giugno nuovo massimo a 3.207,2 miliardi. Turco: «Fallimento della politica economica»

Il debito pubblico italiano supera la soglia dei 3.200 miliardi di euro e diventa terreno di un nuovo scontro politico tra maggioranza e opposizione. A giugno la consistenza del debito delle amministrazioni pubbliche ha raggiunto 3.207,2 miliardi di euro, con un aumento di 26,2 miliardi rispetto a maggio e di circa 136 miliardi rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

I numeri sono quelli diffusi dalla Banca d'Italia e hanno provocato la dura reazione del Movimento 5 Stelle. Il senatore Mario Turco, vicepresidente del M5S e responsabile nazionale della Politica economica e fiscale, li considera la dimostrazione del «fallimento della politica economica del governo Meloni».

Il dato sul debito è un dato statistico, mentre il giudizio sul fallimento dell'azione dell'esecutivo appartiene alla valutazione politica dell'opposizione. L'aumento della consistenza nominale del debito, da solo, non è infatti sufficiente a misurare la sostenibilità dei conti pubblici, che viene valutata anche in rapporto al Pil, al deficit, alla spesa per interessi e alla dinamica dell'economia.

Il nuovo massimo oltre quota 3.200 miliardi

Il livello raggiunto a giugno segna comunque un nuovo massimo in termini assoluti. Il confronto con la fine del 2025 rende evidente la dimensione della crescita: al 31 dicembre scorso, secondo Banca d'Italia, il debito delle amministrazioni pubbliche era nell'ordine dei 3.096 miliardi.

La dinamica mensile del debito può essere influenzata da diversi fattori, tra cui il fabbisogno delle amministrazioni pubbliche e le variazioni delle disponibilità liquide del Tesoro. Per questo il valore assoluto registrato in un singolo mese non coincide automaticamente con un peggioramento di pari entità del deficit pubblico.

Resta però il significato politico e simbolico del superamento della soglia dei 3.200 miliardi, soprattutto in una fase nella quale la gestione dei conti e il percorso di riduzione del deficit rimangono al centro della strategia economica dell'esecutivo guidato da Giorgia Meloni.

L'attacco di Mario Turco

Per Mario Turco, i dati smentiscono la linea economica rivendicata dal governo. Il vicepresidente del Movimento 5 Stelle sostiene che, dopo anni di rigore sui conti, il debito continui a salire mentre la crescita dell'economia rimarrebbe insufficiente.

«Altro che tenuta dei conti pubblici», afferma il senatore, che accusa l'esecutivo di avere sacrificato investimenti, salari, sanità e sostegno alle imprese senza riuscire a frenare l'aumento dell'indebitamento.

Il dato sul quale Turco insiste maggiormente è quello del confronto annuale. Circa 136 miliardi di debito in più rispetto a giugno 2025 vengono indicati dal dirigente pentastellato come il segnale più evidente dell'inefficacia della strategia seguita dall'esecutivo.

L'affermazione secondo cui la crescita economica sarebbe «sostanzialmente azzerata» rappresenta tuttavia una valutazione politica più ampia rispetto ai soli dati sul debito. Le indicazioni disponibili sull'economia italiana nel 2026 mostrano infatti una crescita contenuta, ma non nulla.

Debito e crescita, il nodo dei conti italiani

Il problema per l'Italia resta il rapporto tra una massa di debito molto elevata e una crescita economica storicamente debole. È questo equilibrio, più del solo valore nominale del debito, a determinare nel medio periodo la sostenibilità delle finanze pubbliche.

Le stime elaborate nei mesi scorsi indicavano per il 2026 un rapporto tra debito pubblico e Pil ancora superiore al 137 per cento. Nello stesso quadro, tuttavia, era previsto anche un miglioramento del saldo complessivo delle amministrazioni pubbliche e il mantenimento di un saldo primario positivo.

Sono elementi che spiegano perché maggioranza e opposizione possano leggere in maniera molto diversa gli stessi numeri. Il governo rivendica la riduzione del deficit e la tenuta dell'economia, mentre il Movimento 5 Stelle concentra l'attenzione sulla crescita dello stock di debito e sulle risorse che, secondo il partito, sarebbero state sottratte agli investimenti e ai servizi pubblici.

Lo scontro sulla politica economica

La polemica arriva mentre il governo prepara le prossime scelte di finanza pubblica e deve conciliare gli obiettivi europei con la necessità di sostenere crescita, investimenti e potere d'acquisto.

Il superamento dei 3.200 miliardi offre alle opposizioni un nuovo argomento contro la politica economica dell'esecutivo. Per il governo, invece, il banco di prova sarà soprattutto la capacità di riportare gradualmente il peso del debito su un percorso sostenibile senza compromettere la crescita.

La cifra record fotografata a giugno diventa così qualcosa di più di un dato contabile. È il punto attorno al quale si riapre il confronto sulle priorità economiche del Paese e sulla strategia con cui l'Italia dovrà affrontare nei prossimi anni uno dei debiti pubblici più elevati dell'area euro.