Rocca di Botte, motociclista romano trovato morto sul Monte Serra Secca Il giovane era riverso a terra lungo la strada. Inutili i soccorsi arrivati anche in elicottero

Un giovane motociclista romano è stato trovato senza vita nella giornata di domenica 16 agosto lungo la strada del Monte Serra Secca, nella Marsica. Il corpo era riverso a terra nel tratto compreso tra il Santuario della Madonna dei Bisognosi e il territorio di Rocca di Botte, in provincia dell’Aquila. A notarlo sono stati alcuni motociclisti che stavano percorrendo la stessa strada e che hanno immediatamente dato l’allarme.

L’allarme dato da altri motociclisti

La macchina dei soccorsi si è attivata rapidamente. Nella zona montana è stato fatto intervenire anche l’elisoccorso con il personale sanitario, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. Quando i soccorritori hanno raggiunto il giovane non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri, gli operatori della Protezione civile e le altre squadre impegnate nelle procedure di emergenza. L’area è stata sottoposta agli accertamenti necessari per ricostruire gli ultimi minuti prima della morte del motociclista e verificare la posizione del mezzo e le condizioni della strada.

Da chiarire la causa della morte

La dinamica resta al momento incerta. Non è stato ancora possibile stabilire se il giovane abbia perso il controllo della motocicletta e sia caduto, se si sia verificato un incidente oppure se sia stato colto da un improvviso malore mentre percorreva il tratto montano. Le autorità non escludono quindi nessuna delle ipotesi e saranno gli accertamenti a chiarire che cosa sia realmente accaduto.

Non risultano, nelle informazioni disponibili finora, altri veicoli sicuramente coinvolti nell’episodio. Proprio l’assenza di una dinamica già definita rende centrali i rilievi eseguiti sul posto e gli eventuali elementi raccolti dalle persone che transitavano nella zona al momento della tragedia.

Una strada frequentata dagli appassionati delle due ruote

Il Monte Serra Secca si trova lungo il confine tra Abruzzo e Lazio, nell’area dei monti Carseolani. Il tratto interessato dalla tragedia attraversa il territorio di Rocca di Botte e si sviluppa nei pressi del Santuario della Madonna dei Bisognosi, a oltre mille metri di quota. È una zona montana frequentata anche da motociclisti ed escursionisti, soprattutto nei fine settimana e durante il periodo estivo.

Il giovane romano potrebbe essersi trovato nella zona proprio per un giro in moto, ma anche questo elemento dovrà essere verificato. Al momento non sono stati resi noti pubblicamente il nome e l’età della vittima. Gli approfondimenti delle autorità dovranno ora stabilire se alla base della morte ci sia stato un evento traumatico o un problema di natura sanitaria.

Gli accertamenti nelle prossime ore

Ulteriori elementi potrebbero arrivare dagli esami sul corpo e dagli accertamenti condotti dai Carabinieri. Sarà necessario ricostruire con precisione il percorso seguito dal motociclista e stabilire il momento esatto in cui è avvenuto il decesso.

La certezza, per ora, è quella restituita dai primi soccorritori: quando gli altri motociclisti lo hanno visto riverso sull’asfalto e hanno chiesto aiuto, per il giovane non c’era ormai più nulla da fare.