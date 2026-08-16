Masainas, muore in moto Simone Convertini: aveva 26 anni Il militare pugliese prestava servizio a Capo Teulada. Ferita la fidanzata 23enne

Aveva 26 anni, era originario di Fasano, in provincia di Brindisi, e prestava servizio come militare a Capo Teulada. Simone Convertini è morto nella mattinata di domenica 16 agosto in un incidente in moto avvenuto a Masainas, nel Sulcis, nel sud della Sardegna. Con lui viaggiava la fidanzata, una ragazza di 23 anni rimasta ferita e trasportata in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari.

Lo schianto all’alba sulla Statale 195

L’incidente si è verificato intorno alle 7, lungo via Roma, nel tratto della Statale 195 Sulcitana che attraversa il centro abitato di Masainas. Secondo la prima ricostruzione, ancora al vaglio dei Carabinieri, Convertini avrebbe perso il controllo della motocicletta dopo una brusca frenata, finendo contro un’aiuola a bordo del marciapiede. Non risultano coinvolti altri veicoli.

L’impatto è stato violentissimo. Sul posto sono intervenuti gli equipaggi del 118, che hanno tentato di rianimare il giovane, ma le lesioni riportate non gli hanno lasciato scampo. All’arrivo dei soccorritori il 26enne era già in condizioni disperate e ogni manovra si è rivelata inutile.

La ragazza che viaggiava come passeggera è stata invece affidata ai sanitari e trasferita al Brotzu. Ha riportato diverse fratture ed è stata ricoverata in codice rosso. Le informazioni diffuse successivamente dalla Rai indicano che la 23enne non sarebbe in pericolo di vita.

La moto sequestrata, indagano i Carabinieri

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Carbonia, incaricati dei rilievi necessari a ricostruire con precisione la dinamica. La motocicletta è stata posta sotto sequestro e gli accertamenti dovranno stabilire cosa abbia provocato la perdita di controllo del mezzo e se vi siano stati altri fattori che possano aver contribuito allo schianto.

La Statale 195 è rimasta chiusa per alcune ore in entrambe le direzioni all’altezza del chilometro 81. Il traffico è stato deviato sulla viabilità secondaria, con disagi anche per chi era diretto verso le località balneari del basso Sulcis. La circolazione è tornata alla normalità intorno alle 10.30.

Il militare pugliese in servizio a Capo Teulada

Simone Convertini era arrivato dalla Puglia per il suo servizio nell’Esercito e lavorava nel reggimento di Capo Teulada, una delle principali realtà militari del territorio. La notizia della sua morte ha raggiunto nel giro di poche ore anche Fasano, la città di cui era originario.

La giovane che era con lui è originaria di Sant’Anna Arresi, centro poco distante da Masainas. Era in sella come passeggera quando si è verificato l’incidente. La sua posizione e quella della motocicletta, insieme ai rilievi effettuati sull’asfalto, saranno tra gli elementi utilizzati dagli investigatori per ricostruire gli ultimi istanti prima dell’impatto.

Il cordoglio di Masainas

La tragedia ha profondamente colpito la comunità di Masainas. L’amministrazione comunale ha espresso pubblicamente il proprio cordoglio per la morte del giovane militare, stringendosi ai genitori, ai familiari e alla fidanzata ricoverata in ospedale.

Nel messaggio diffuso dal Comune viene sottolineato lo sgomento per una vita spezzata a soli 26 anni e la vicinanza dell’intera comunità ai familiari. Una morte improvvisa avvenuta nel cuore del paese, nelle prime ore di una domenica d’agosto, che ha trasformato in pochi istanti un viaggio in moto in una tragedia.

Le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio dell’incidente. Al momento, l’elemento accertato dagli investigatori è l’assenza di altri mezzi coinvolti. Resta invece da stabilire che cosa abbia determinato la brusca perdita di controllo della motocicletta.