Roma, ritrovato il turista britannico scomparso vicino al Pantheon Colin Alexander Ross era sparito il 14 agosto. L’appello della compagna aveva mobilitato i social

Si è conclusa con il ritrovamento di Colin Alexander Ross la ricerca del turista britannico di 56 anni scomparso nel centro di Roma poche ore dopo essere arrivato nella Capitale. L’uomo non dava più notizie di sé dalla sera del 14 agosto, quando si trovava insieme alla compagna Annabella McAllister nei pressi del Pantheon.

La notizia del ritrovamento è emersa dopo che l’appello lanciato dalla donna aveva iniziato a circolare sui social e sui media britannici e italiani. Ross sarebbe riuscito a fare ritorno dopo circa due giorni. Secondo quanto riferito dalla famiglia alla stampa britannica, durante il periodo trascorso lontano dalla compagna avrebbe riportato anche delle ferite.

La scomparsa nel cuore di Roma

La coppia era arrivata a Roma da poche ore. Intorno alle 22 di venerdì 14 agosto si trovava in piazza della Rotonda, davanti al Pantheon. McAllister aveva raccontato di essersi fermata per scattare una fotografia e di aver visto il compagno allontanarsi imboccando una strada alla sua destra, leggermente in salita e costeggiata da locali.

Quando aveva provato a raggiungerlo, Ross non era più visibile. Da quel momento erano cominciate ore di apprensione. L’uomo non aveva con sé né il telefono né il portafoglio e, secondo la compagna, avrebbe potuto avere difficoltà a ricordare il nome dell’albergo nel quale soggiornavano.

La donna aveva inoltre spiegato che il 56enne era apparso provato dal caldo e dagli effetti dei farmaci. Elementi che avevano aumentato la preoccupazione per le sue condizioni mentre trascorrevano le ore senza alcuna notizia.

L’appello sui social e le ricerche

McAllister aveva diffuso fotografie e una descrizione dettagliata del compagno, chiedendo l’aiuto degli abitanti di Roma. Ross, alto circa un metro e 70 e con capelli chiari, al momento della scomparsa indossava una maglietta rossa, pantaloncini neri e scarpe da ginnastica nere.

Le autorità erano state informate e la compagna aveva contattato anche l’Ambasciata britannica a Roma. L’appello era stato rilanciato rapidamente online, raggiungendo numerosi utenti e alimentando una mobilitazione per raccogliere eventuali segnalazioni.

Il ritrovamento dopo due giorni

Nelle ore successive è arrivata la notizia attesa dalla famiglia: Ross è stato ritrovato. La conferma è stata riportata dalla stampa britannica e rilanciata anche nelle discussioni online nate dopo l’appello della compagna.

Secondo le prime informazioni diffuse nel Regno Unito, l’uomo avrebbe riportato delle ferite e sarebbe riuscito infine a tornare. Restano da chiarire nel dettaglio i suoi spostamenti durante le ore trascorse lontano dall’albergo e le circostanze nelle quali si sarebbe ferito.

La vicenda, iniziata come una vacanza nella Capitale e trasformata nel giro di poche ore in una ricerca disperata, si è dunque conclusa con il ritrovamento del 56enne.