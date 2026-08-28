Perugia, Mercedes fuori strada: morti due ragazzi di 16 e 17 anni Lo schianto sulla Marscianese a Sant’Enea. Feriti gli altri tre giovani a bordo

Una notte tra amici finita in tragedia lungo la Marscianese, alle porte di Perugia. Due ragazzi di 16 e 17 anni hanno perso la vita nel grave incidente avvenuto poco prima della mezzanotte di giovedì 27 agosto a Sant’Enea, nel tratto della strada regionale 317 che collega il capoluogo umbro con Marsciano. Altri tre giovani che viaggiavano sulla stessa auto sono rimasti feriti.

La Mercedes fuori strada dopo la curva

A bordo della Mercedes Classe A viaggiavano cinque ragazzi. Alla guida c'era un diciottenne. Secondo la prima ricostruzione della Polizia locale di Perugia, ancora al vaglio degli investigatori, nell'affrontare una curva il conducente avrebbe perso il controllo della vettura. L'auto è uscita dalla carreggiata, si è ribaltata più volte, ha abbattuto un cartello stradale e ha concluso la corsa contro il muro di un'abitazione. Non risultano coinvolti altri veicoli.

L'impatto è stato violentissimo. I due minorenni che occupavano i sedili posteriori sono stati sbalzati all'esterno dell'abitacolo. I soccorritori del 118, arrivati sul posto insieme all'elisoccorso Nibbio, hanno tentato di prestare assistenza ai due ragazzi, ma le ferite riportate non hanno lasciato possibilità di salvarli. Le vittime erano residenti a San Martino in Colle, a pochi chilometri dal luogo dell'incidente.

Gli altri tre giovani non sono in pericolo di vita

Gli altri occupanti della Mercedes sono stati trasferiti all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. In base all'ultimo aggiornamento sanitario, il diciottenne che era alla guida era destinato alle dimissioni, mentre una ragazza di 18 anni e un ragazzo di 16 sono rimasti sotto osservazione. Le loro condizioni non destano preoccupazione.

Sul luogo dello schianto hanno lavorato anche i Vigili del fuoco, i Carabinieri e tre pattuglie della Polizia locale, con il personale dell'ufficio infortunistica impegnato nei rilievi. La strada e i segni lasciati dal veicolo saranno ora fondamentali per stabilire cosa sia accaduto negli istanti precedenti alla perdita di controllo.

L'auto sequestrata, indaga la Procura

Gli accertamenti sono coordinati dalla Procura della Repubblica di Perugia, che ha disposto il sequestro dell'autovettura. Dovranno essere chiarite la velocità del mezzo, la traiettoria seguita e tutte le circostanze che possono avere contribuito all'uscita di strada. Al momento non risultano elementi definitivi sulle cause dell'incidente e ogni ipotesi resta subordinata agli esiti delle verifiche.

La tragedia ha colpito profondamente le comunità di Sant'Enea e San Martino in Colle. La sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, ha espresso il cordoglio dell'amministrazione comunale alle famiglie delle vittime e la vicinanza ai tre ragazzi rimasti feriti. «Due vite giovanissime spezzate», ha sottolineato la prima cittadina nel messaggio diffuso dopo essere stata informata dell'incidente durante la notte.