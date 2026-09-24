Due minorenni indagati per violenza su una dodicenne nel Salento La Procura per i minorenni di Lecce ha chiuso le indagini sui fatti contestati a Ruffano nel 2024

La Procura per i minorenni di Lecce ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a due ragazzi, oggi di 16 e 17 anni, nell’inchiesta su una presunta violenza sessuale di gruppo ai danni di una dodicenne. L’episodio contestato risale alla sera del 18 ottobre 2024 e sarebbe avvenuto in una zona periferica di Ruffano, nel Salento.

Le contestazioni della Procura

Ai due minorenni vengono contestati i reati di violenza sessuale di gruppo e rapina impropria. Secondo l’impostazione accusatoria, ricorrerebbero anche le aggravanti della minorata difesa, del luogo isolato e della minore età della persona offesa. Le accuse dovranno essere vagliate nelle successive fasi del procedimento: la chiusura delle indagini non equivale a una dichiarazione di colpevolezza.

La posizione del terzo ragazzo

Nell’inchiesta era emersa anche la posizione di un terzo ragazzo, poi stralciata perché, al momento dei fatti, aveva meno di 14 anni e non era quindi imputabile. Il procedimento nei confronti degli altri due indagati prosegue nell’ambito della giustizia minorile, con le garanzie previste per tutte le persone coinvolte.