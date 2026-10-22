Milano militarizzata cerca risposte: la sfida scientifica di Leone Melillo Emergenza giovani

Milano - Una città presidiata, ferita dai saccheggi e sospesa in una calma apparente. Dopo i violenti disordini del 17 e 18 ottobre 2026, il capoluogo lombardo non cerca solo risposte nell'ordine pubblico, ma si affida alla scienza e all'educazione per disinnescare una bomba sociale diventata ormai cronaca.

In questo scenario di massima allerta, il professor Leone Melillo si recherà a Milano per analizzare sul campo la grave emergenza e mettere a disposizione le sue competenze.

Il bilancio dei recenti disordini nel centro cittadino è impietoso: oltre 200 giovanissimi fermati, in larghissima parte minorenni, capaci di muoversi come un esercito invisibile coordinato sui canali di TikTok. Numeri e modalità che dimostrano come la sola logica repressiva non sia più sufficiente di fronte a un fenomeno così radicale, che ha già attivato i radar delle massime autorità dello Stato.

Per andare alla radice del problema serve un cambio di paradigma. Il professor Leone Melillo, esperto riconosciuto in pedagogia politica, dinamiche di integrazione dei flussi migratori e contrasto alla povertà educativa, guiderà questo sviluppo territoriale.

Promotore di percorsi scientifici incentrati sulla cultura della legalità e custode del lascito morale di simboli della giustizia come Rosario Livatino e Piersanti Mattarella, Melillo approfondirà le origini del disagio delle seconde generazioni e l'impatto tossico dei media digitali sulle derive identitarie dei minori. La sfida è aperta: curare le crepe di una generazione che ha scelto la piazza per gridare il proprio vuoto.