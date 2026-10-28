Davide Iacopini si è risvegliato: l'attore è vigile dopo l'aggressione Dopo oltre tre settimane al San Camillo di Roma, migliorano le condizioni dell'attore aggredito

Dopo oltre tre settimane di ricovero e giorni di grande apprensione, arriva finalmente una notizia incoraggiante sulle condizioni di Davide Iacopini. L'attore genovese di 42 anni, gravemente ferito durante un'aggressione avvenuta nel quartiere romano di Monteverde, ha ripreso conoscenza. È vigile, riconosce le persone che gli stanno accanto e riesce a interagire con i medici e con i familiari. Un miglioramento significativo dopo il grave trauma cranico che aveva reso necessari due interventi neurochirurgici e il ricovero nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Camillo-Forlanini.

Il risveglio è avvenuto gradualmente, attraverso la progressiva riduzione della sedazione somministrata durante le cure. Secondo le informazioni diffuse mercoledì 28 ottobre, i sanitari stanno valutando la possibilità di trasferire il paziente in un altro reparto. La prognosi resta tuttavia riservata e i medici continuano a monitorare attentamente l'evoluzione delle sue condizioni.

Il risveglio dopo due operazioni alla testa

Per Iacopini si tratta di un passaggio importante in un percorso clinico iniziato la sera del 5 ottobre, quando era stato trasportato d'urgenza in ospedale dopo una violenta caduta dal monopattino.

L'attore aveva riportato un grave trauma cranico, rendendo necessario un primo intervento chirurgico. Nei giorni successivi era stato sottoposto a una seconda operazione neurochirurgica, eseguita dall'équipe dell'unità di Neurochirurgia diretta dal professor Riccardo Ricciuti.

Già nei precedenti bollettini sanitari erano stati segnalati parametri vitali complessivamente stabili, pur in presenza di lesioni iniziali particolarmente serie. Il miglioramento delle condizioni generali ha successivamente consentito ai sanitari di ridurre la sedazione e avviare il percorso di risveglio.

La possibilità che Iacopini lasci presto la terapia intensiva rappresenta un segnale positivo, anche se il trasferimento non risulta ancora confermato. La valutazione delle conseguenze neurologiche del trauma richiederà ulteriori controlli e un attento monitoraggio clinico.

Il calcio dalla minicar e la caduta sull'asfalto

La vicenda risale alla sera di lunedì 5 ottobre, quando Davide Iacopini stava attraversando il quartiere di Monteverde Vecchio, a Roma, a bordo di un monopattino.

Secondo la ricostruzione investigativa, una minicar nera con due giovani a bordo si sarebbe avvicinata all'attore. Uno dei passeggeri si sarebbe sporto dal finestrino, colpendolo con un calcio e facendogli perdere l'equilibrio.

L'impatto con l'asfalto era stato violentissimo. Iacopini aveva battuto la testa riportando lesioni gravissime, mentre la piccola automobile si era allontanata senza che gli occupanti prestassero soccorso.

Dalle testimonianze raccolte sarebbe emerso un particolare inquietante: dopo l'aggressione, i ragazzi sarebbero tornati sul posto per recuperare una scarpa persa durante il gesto violento, prima di allontanarsi nuovamente.

Le indagini hanno progressivamente chiarito che non si sarebbe trattato di un episodio isolato. Tra il 4 e il 5 ottobre, nella stessa zona della Capitale, altre persone avrebbero subito aggressioni analoghe, mentre camminavano oppure si spostavano in bicicletta e monopattino.

Due minorenni indagati per tentato omicidio

Al centro dell'inchiesta condotta dalla Procura per i minorenni di Roma ci sono due ragazzi di 16 e 17 anni, sospettati di essere gli occupanti della minicar utilizzata nelle aggressioni. Gli investigatori hanno ricostruito una sequenza di sei episodi, caratterizzati da modalità simili. Le vittime sarebbero state avvicinate improvvisamente, colpite e lasciate a terra, mentre gli aggressori si allontanavano a bordo del veicolo.

Per il ferimento di Iacopini, la Procura contesta ai due minorenni il reato di tentato omicidio. Per gli altri episodi vengono ipotizzate responsabilità per lesioni personali. Si tratta di accuse ancora sottoposte agli accertamenti dell'autorità giudiziaria.

Un contributo importante alle indagini è arrivato dall'analisi delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza. Gli investigatori hanno esaminato decine di ore di filmati, cercando di ricostruire gli spostamenti della minicar e individuare elementi utili all'identificazione degli occupanti.

Tra i particolari emersi figurano la targa che sarebbe stata oscurata con un elastico nero e alcuni segni distintivi del veicolo. Gli accertamenti si sono concentrati anche su una denuncia di furto riguardante una minicar simile a quella descritta dalle vittime.

La spiegazione dei ragazzi e gli interrogatori

Il 20 ottobre i due minorenni sono stati ascoltati dal pubblico ministero nell'ambito dell'inchiesta. Secondo quanto emerso dalle ricostruzioni giornalistiche, durante i colloqui con gli investigatori avrebbero ricondotto le aggressioni alla noia e alla ricerca di divertimento. Avrebbero inoltre sostenuto di aver interrotto questi comportamenti dopo aver appreso delle gravissime condizioni dell'attore.

Una spiegazione che non ridimensiona la gravità dei fatti contestati e sulla quale gli inquirenti stanno svolgendo ulteriori verifiche.

Dal teatro al cinema, la carriera di Davide Iacopini

Nato a Genova il 9 febbraio 1984, Davide Iacopini si è formato alla scuola del Teatro Stabile di Genova, costruendo progressivamente una carriera tra palcoscenico, cinema e televisione.

Dopo le prime esperienze teatrali, ha debuttato sul grande schermo con Diaz - Don't Clean Up This Blood, il film diretto da Daniele Vicari dedicato alle violenze avvenute durante il G8 di Genova del 2001.

Ha poi lavorato con registi come Nanni Moretti in Mia madre e Stefano Sollima in Suburra, affermandosi anche attraverso numerose produzioni televisive.

Il pubblico lo conosce per le partecipazioni a serie come Squadra antimafia, Non uccidere, Che Dio ci aiuti, Leonardo e Studio Battaglia. Nel film televisivo Principe libero, dedicato alla vita di Fabrizio De André, ha interpretato Mauro De André, fratello del cantautore genovese.