Caso Almasri, la Consulta apre al processo per Giusi Bartolozzi La Corte costituzionale distingue la posizione dell'ex capo di gabinetto da quella dei ministri

La vicenda giudiziaria legata alla liberazione e al rimpatrio del generale libico Osama Njeem Almasri torna al centro dello scontro istituzionale. La Corte costituzionale ha stabilito che Giusi Bartolozzi, ex capo di gabinetto del ministro della Giustizia Carlo Nordio, può essere sottoposta a processo per le presunte false dichiarazioni rese ai magistrati durante le indagini sul caso. La sua posizione, secondo la decisione della Consulta riferita il 6 novembre, deve essere distinta da quella dei componenti del governo coinvolti nella vicenda.

Il pronunciamento segna un passaggio importante in un procedimento che ha già provocato un duro confronto tra magistratura, Parlamento ed esecutivo. Al centro della controversia c'era la possibilità di estendere a Bartolozzi le particolari garanzie costituzionali previste per i reati ministeriali, dopo che la Camera dei deputati aveva negato l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro Nordio, del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.

La decisione non equivale a un giudizio di colpevolezza. Stabilisce invece che l'accusa rivolta all'ex dirigente ministeriale può essere esaminata dalla magistratura ordinaria, senza che il precedente voto parlamentare sui ministri costituisca automaticamente un ostacolo.

La decisione della Consulta e il conflitto tra i poteri dello Stato

La questione era arrivata davanti alla Corte costituzionale attraverso un conflitto di attribuzione sollevato dalla Camera dei deputati nei confronti della Procura di Roma e del Tribunale dei ministri.

Secondo la posizione sostenuta dalla Camera, i magistrati avrebbero dovuto applicare anche a Bartolozzi la procedura prevista per i reati ministeriali, considerando il ruolo svolto dall'allora capo di gabinetto nella gestione della vicenda Almasri.

La tesi parlamentare si fondava sul rapporto tra le funzioni esercitate dalla dirigente e le decisioni assunte dai ministri. Bartolozzi, secondo questa ricostruzione, aveva partecipato alle attività istituzionali e amministrative attraverso le quali erano state affrontate le conseguenze dell'arresto del generale libico.

La Procura di Roma sosteneva invece che l'ipotesi di reato contestata all'ex capo di gabinetto fosse autonoma rispetto a quelle originariamente attribuite ai rappresentanti del governo.

La differenza è sostanziale. Per i ministri erano stati ipotizzati reati connessi alle decisioni istituzionali sulla gestione del cittadino libico. Per Bartolozzi, invece, l'accusa riguarda le informazioni che avrebbe fornito successivamente ai magistrati incaricati di ricostruire i fatti.

Nel luglio scorso la Consulta aveva dichiarato ammissibile il conflitto sollevato dalla Camera, consentendo l'esame nel merito. L'udienza pubblica si è svolta il 6 ottobre. La decisione ora riferita sul caso distingue la posizione processuale dell'ex dirigente da quella dei ministri.

Il nodo delle dichiarazioni ai magistrati

L'accusa contestata a Giusi Bartolozzi è quella di false informazioni al pubblico ministero, prevista dall'articolo 371-bis del Codice penale.

La vicenda riguarda le dichiarazioni rese il 31 marzo 2025 davanti al Tribunale dei ministri, nell'ambito degli accertamenti sulla liberazione e sul rimpatrio di Almasri.

I magistrati ritengono che alcune informazioni fornite dall'allora capo di gabinetto non corrispondessero alla ricostruzione dei fatti emersa dalle indagini.

La contestazione riguarda quindi il contenuto delle dichiarazioni e non comporta, di per sé, l'attribuzione a Bartolozzi degli stessi reati ipotizzati nei confronti degli esponenti del governo.

È proprio questa distinzione a rappresentare il punto centrale della controversia costituzionale.

L'ex dirigente ha respinto le accuse, sostenendo la correttezza del proprio comportamento e delle procedure seguite.

La responsabilità penale dovrà essere eventualmente accertata nel processo, attraverso l'esame delle prove e nel rispetto del principio della presunzione di innocenza.

Chi è Almasri e perché il suo rimpatrio ha aperto una crisi istituzionale

La vicenda risale al gennaio 2025, quando Osama Njeem Almasri, ufficiale della polizia giudiziaria libica, venne arrestato a Torino in esecuzione di un mandato della Corte penale internazionale.

L'uomo era ricercato per presunti crimini di guerra e crimini contro l'umanità, con accuse relative anche a torture e violenze commesse nel sistema di detenzione libico.

Il suo arresto avrebbe dovuto avviare le procedure previste per la cooperazione con la giustizia internazionale.

Le cose andarono diversamente. Dopo una decisione della Corte d'appello di Roma, che rilevò problemi procedurali nell'arresto, Almasri venne rimesso in libertà.

Successivamente fu rimpatriato in Libia a bordo di un aereo di Stato italiano.

La rapidità dell'operazione e il mancato trasferimento dell'uomo alla Corte penale internazionale provocarono forti polemiche, sia in Italia sia all'estero.

Le opposizioni chiesero chiarimenti al governo, mentre la magistratura avviò accertamenti sulle decisioni che avevano consentito il rimpatrio.

Il caso sollevò anche interrogativi sul rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia e sui rapporti tra le esigenze di sicurezza nazionale e la cooperazione giudiziaria.

Le accuse ai ministri e il voto della Camera

Nell'ambito dell'inchiesta furono coinvolti il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e il sottosegretario Alfredo Mantovano.

Le ipotesi di reato esaminate dal Tribunale dei ministri riguardavano, a vario titolo, rifiuto di atti d'ufficio, favoreggiamento personale e peculato.

Il procedimento seguiva una disciplina particolare, prevista dall'articolo 96 della Costituzione, che regola i reati commessi dai ministri nell'esercizio delle loro funzioni.

Per procedere nei confronti degli esponenti del governo era necessaria l'autorizzazione parlamentare.

La Camera dei deputati negò questa autorizzazione, impedendo la prosecuzione del procedimento ministeriale nei loro confronti.

La maggioranza sostenne che le decisioni contestate fossero riconducibili alla tutela di interessi dello Stato, mentre le opposizioni denunciarono il rischio di sottrarre alla verifica giudiziaria una vicenda particolarmente grave.

Il voto parlamentare non rappresentava una sentenza sull'innocenza o sulla colpevolezza dei ministri, ma l'esercizio di una prerogativa costituzionale prevista per determinate condotte collegate alle funzioni di governo.

Perché Bartolozzi ha una posizione diversa

Il punto giuridico è la distinzione tra un reato ministeriale e una condotta contestata a un soggetto che non riveste la carica di ministro.

La normativa consente, in determinate circostanze, di applicare la disciplina speciale anche a persone che abbiano concorso nella commissione di un reato ministeriale.

La posizione di Bartolozzi presenta però una caratteristica differente.

La Procura di Roma le contesta un reato che sarebbe stato commesso durante l'attività investigativa, attraverso le dichiarazioni rese ai magistrati, e non necessariamente attraverso la partecipazione ai fatti originari relativi alla liberazione di Almasri.

Secondo la prospettazione dell'accusa, si tratta quindi di una condotta da valutare autonomamente.

La difesa della posizione parlamentare aveva invece insistito sulla connessione funzionale tra l'attività dell'ex dirigente e quella dei ministri.

La controversia riguardava proprio i limiti entro i quali un collegamento di questo tipo potesse comportare l'applicazione delle garanzie previste dalla Costituzione.

Il pronunciamento della Consulta, secondo quanto emerge dalla notizia del 6 novembre, non riconosce un'estensione automatica di quelle garanzie al reato di false informazioni contestato all'ex capo di gabinetto.

Il procedimento a Roma e i prossimi passaggi giudiziari

La Procura di Roma aveva chiesto il rinvio a giudizio di Bartolozzi nell'aprile 2026.

Il procedimento aveva successivamente incontrato un ostacolo a causa del conflitto di attribuzione sollevato dalla Camera, che aveva determinato una fase di sospensione in attesa della decisione della Corte costituzionale.

Il nuovo pronunciamento consente di superare il nodo istituzionale che aveva condizionato il percorso giudiziario.

Spetterà ora agli organi competenti del Tribunale di Roma definire i successivi passaggi processuali, nel rispetto delle regole previste dal Codice di procedura penale.

L'eventuale processo dovrà concentrarsi sulle dichiarazioni rese da Bartolozzi, verificando se siano state effettivamente false e se ricorrano tutti gli elementi necessari per configurare il reato contestato.

Restano distinti il giudizio sulla sua responsabilità personale e la valutazione politica delle decisioni assunte dal governo nel gennaio 2025.

La possibilità di procedere non anticipa in alcun modo l'esito dell'accertamento.

Le conseguenze politiche del caso Almasri

La decisione della Consulta riporta inevitabilmente l'attenzione sul ruolo del Ministero della Giustizia nella gestione del caso.

Giusi Bartolozzi era stata una delle figure più importanti dell'apparato amministrativo guidato da Carlo Nordio e aveva partecipato agli incontri istituzionali svolti tra il 19 e il 21 gennaio 2025.

Il suo coinvolgimento nell'inchiesta aveva già alimentato un confronto politico particolarmente acceso.

Nel marzo 2026 l'ex capo di gabinetto aveva lasciato l'incarico, dopo una serie di polemiche che avevano riguardato anche le sue dichiarazioni pubbliche sulla magistratura.

Il procedimento giudiziario ha però una propria autonomia rispetto agli scontri politici.

La questione centrale riguarda la ricostruzione dei fatti e il rapporto tra l'obbligo di fornire informazioni veritiere all'autorità giudiziaria e le particolari garanzie riconosciute ai componenti del governo.

La decisione della Corte costituzionale assume dunque un rilievo che supera il singolo caso, perché riguarda il confine tra le prerogative del Parlamento e il potere della magistratura di accertare eventuali responsabilità penali.

Il confine tra responsabilità politica e responsabilità penale

Il caso Almasri ha mostrato quanto possano essere complessi i rapporti tra governo, Parlamento e magistratura quando un'indagine riguarda decisioni assunte ai più alti livelli delle istituzioni.

L'articolo 96 della Costituzione prevede una procedura specifica per i reati ministeriali, ma questa disciplina non costituisce una protezione generalizzata per tutte le persone che lavorano a stretto contatto con un ministro.

La distinzione assume particolare importanza quando vengono contestate condotte che potrebbero essere state commesse in un momento successivo ai fatti oggetto dell'inchiesta.

Per Bartolozzi, l'accertamento riguarda le presunte false informazioni rese nel corso delle indagini. Per gli esponenti del governo, il procedimento originario riguardava invece le decisioni sulla liberazione e sul rimpatrio del generale libico.

Sono due piani diversi, anche se collegati dalla medesima vicenda.

La decisione della Consulta non riscrive il voto con il quale la Camera ha negato l'autorizzazione a procedere nei confronti dei ministri. Chiarisce però che quel voto non determina necessariamente l'impossibilità di perseguire altre condotte penalmente rilevanti.

Il prossimo capitolo sarà quindi giudiziario. Dopo mesi di confronto tra le istituzioni, la posizione dell'ex capo di gabinetto potrà tornare all'esame dei magistrati.

Resta aperta la domanda che accompagna l'intera vicenda dal gennaio 2025: come furono assunte le decisioni che portarono alla liberazione e al rimpatrio di un uomo ricercato dalla giustizia internazionale, e quali informazioni vennero fornite agli organi incaricati di ricostruirle?