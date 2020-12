Scala: la "Prima" sara' trasmessa in tutto il mondo Il teatro di Milano non rinuncia all'evento

La serata inaugurale del Teatro alla Scala, lunedi' 7 dicembre, sara' trasmessa in tutto il mondo in televisione o in streaming. La piu' che quarantennale collaborazione tra Rai e Teatro alla Scala garantisce ogni anno visibilita' globale alla "Prima": non fa eccezione il 7 dicembre 2020 che, nell'impossibilita' di accogliere il pubblico in sala, e' stato concepito espressamente per gli spettatori delle televisioni e della rete. La serata intitolata "A riveder le stelle", diretta da Riccardo Chailly con la regia di Davide Livermore sara' trasmessa, a partire dalle ore 16.45, da Rai Cultura su Rai 1, Radio 3 e in streaming su Raiplay. A partire dalle 20.30 iniziera' lo streaming sulla piattaforma digitale di Arte che sara' visibile in Francia e Paesi di lingua francese e in Germania e Paesi di lingua tedesca. Dopo il live, il programma restera' disponibile per sei mesi. Le televisioni russa (Kultura) e coreana (IL Media) trasmetteranno lo spettacolo nel corso del 2021. La maggior parte dei Paesi si connetteranno pero' dalle 17.00 del 7 dicembre: attraverso il segnale dell'Eurovisione la trasmissione televisiva coinvolgera' le reti Mtva (Ungheria), Rts (Serbia), Rtv (Slovenia) e Ceska Televize (Repubblica Ceca), mentre un accordo per lo streaming con medici.tv consentira' la visione in tutti gli altri Paesi, inclusi quelli nordeuropei, l'America del Nord e del Sud, Australia e Oceania. Attraverso Rai Radio3 poi, la serata sara' anche diffusa nel circuito Euroradio. Lo fa sapere una nota del Teatro alla Scala.