Scuola da oggi al via le iscrizioni online Sono oltre 166mila le utenze che hanno fatto accesso al servizio

Hanno preso il via questa mattina alle 8 le iscrizioni online per il prossimo anno scolastico, il 2021/2022.

Alle 12, quattro ore dopo l'apertura delle funzioni, erano oltre 109.000 (il 18% in piu' rispetto a un anno fa nello stesso arco temporale) le domande in lavorazione, di cui 83.000 gia' completate e inoltrate alle scuole da parte delle famiglie.

Sono oltre 166mila le utenze che hanno fatto accesso al servizio e di queste il 34% attraverso Spid, il Sistema pubblico di identita' digitale. Il 61% di coloro che hanno utilizzato la piattaforma dedicata alle iscrizioni lo hanno fatto via desktop, il 36% da smartphone, il 3% da tablet.