Editoria: nasce il nuovo quotidiano La Ragione Il lancio in edicola e on line

Al via una nuova iniziativa editoriale con il lancio in edicola e online de La Ragione - leAli alla liberta'. Si tratta di un nuovo quotidiano nazionale d'opinione di ispirazione liberaldemocratica ed europeista. Il giornale, indipendente e non legato ad alcun partito o associazione, nasce per raccontare con approfondimenti, commenti e libere opinioni l'Italia della ripartenza.

Liberta' in ogni sua forma, tolleranza, merito e sana concorrenza sono alcuni dei cardini su cui si fonda La Ragione. L'ambizione e' "ospitare e dare spazio a opinioni diverse favorendo lo scambio culturale e la contaminazione. Un progetto editoriale rivolto a donne e uomini di ogni eta' che desiderano comprendere la realta', ragionando e provando a capire quello che succede in Italia, in Europa e nel mondo, senza preconcetti".

(ITALPRESS)