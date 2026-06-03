Carlo Levi e il romanzo che racconta l’Italia tradita “L’Orologio” torna attuale nel tempo della crisi della politica

Di Carlo Levi resta spesso una memoria scolastica e quasi monumentale, legata soprattutto a Cristo si è fermato a Eboli. Eppure è ne L’Orologio, pubblicato nel 1950, che lo scrittore torinese consegna forse il ritratto più profondo dell’Italia del dopoguerra e delle sue occasioni mancate.

Romanzo politico e insieme opera sperimentale, il libro racconta i giorni della caduta del governo di Ferruccio Parri nel novembre del 1945. Ma dietro la cronaca politica Levi costruisce qualcosa di molto più ambizioso: una riflessione sulla natura del potere, sul tradimento della Resistenza e sulla progressiva burocratizzazione della democrazia italiana.

Il romanzo della frattura italiana

La forza dell’opera sta nella sua struttura irregolare e mobile. Memoir, reportage, riflessione filosofica e narrazione visionaria convivono in un continuo sconfinamento di linguaggi. Levi cerca una forma nuova perché nuovo e traumatico è il passaggio storico che racconta.

Il cuore teorico del libro emerge nella celebre scena ambientata nel traforo romano, una sorta di caverna simbolica nella quale il narratore dialoga con due figure ispirate a Leo Valiani e Manlio Rossi-Doria.

Qui nasce la distinzione tra “Luigini” e “Contadini”, una delle intuizioni più originali della cultura politica italiana del Novecento.

I Contadini non sono soltanto i lavoratori agricoli. Sono tutti coloro che producono, costruiscono, curano, creano e vivono dentro la concretezza delle cose. I Luigini, invece, rappresentano il potere burocratico, l’intermediazione sterile, il dominio fondato sulla dipendenza economica e politica.

Per Levi non si tratta di una divisione netta tra categorie sociali. È una frattura che attraversa ogni individuo e che riguarda il rapporto tra libertà e conformismo, autonomia e subordinazione.

La politica come esperienza morale

Nelle pagine de L’Orologio la politica non coincide mai con la semplice gestione del potere. Levi immagina invece una pratica fondata sull’autogoverno, sulla partecipazione diretta e sulla responsabilità collettiva.

I comitati di liberazione, le esperienze di quartiere, le forme di organizzazione nate durante la Resistenza diventano il modello di una democrazia possibile, molto più avanzata rispetto agli stessi partiti della sinistra del dopoguerra.

Non a caso Levi guarda con sospetto anche alle strutture partitiche, considerate inevitabilmente inclini alla burocratizzazione.

In questa visione convivono socialismo libertario, umanesimo e una sottile tensione etica quasi religiosa, che attraversa tutto il romanzo.

Un libro che parla ancora al presente

Per anni accusato di estetismo e di eccessiva complessità, L’Orologio appare oggi sorprendentemente contemporaneo. La critica alle oligarchie politiche, il conflitto tra società reale e apparati, il tema della rappresentanza svuotata e della partecipazione perduta attraversano ancora il dibattito pubblico italiano.

Levi intuì molto presto il rischio di una democrazia incapace di mantenere viva l’energia civile nata dalla Resistenza. Per questo il romanzo non resta confinato al 1945, ma continua a interrogare il presente.

E forse è proprio qui la sua grandezza: avere raccontato non soltanto una crisi politica, ma una fragilità permanente della storia italiana.