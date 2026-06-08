Torre Alemanna torna al Medioevo: il fascino della rievocazione storica La due giorni a Borgo Libertà ha fatto vivere un’esperienza immersiva nel 1200

Teutonici, artigiani, popolani, guerrieri saraceni e monaci, danzatori, armigieri, musici, falconieri e tanti altri figuranti che per due giorni hanno permesso a Borgo Libertà di tornare indietro nel tempo grazie alla suggestiva “Rievocazione storica”, giunta quest’anno alla quinta edizione, che racconta un episodio che ha segnato il nostro territorio e l’origine del complesso monumentale di Torre Alemanna, sito a pochi chilometri da Cerignola.

Un grande esempio di recupero nel meridione. Clicca qui per rivedere un nostro documentario realizzato il 15 maggio 2018 a Cerignola.

Tanti i visitatori che hanno potuto compiere un viaggio nella storia per rivivere il momento dell’istituzione della Commenda autonoma di Corneto avvenuta in seguito alla donazione delle terre da parte dell’imperatore Federico II all’Ordine religioso militare dei Cavalieri Teutonici.

L’associazione Imperiales Friderici II, insieme a tutte le realtà che hanno preso parte, ha fatto vivere a grandi e bambini un’esperienza immersiva nel Medioevo grazie alle fedeli ed accurate riproduzioni di abiti, utensili, arredi, scenografie, musiche che hanno contribuito a rendere magica l’atmosfera riprodotta, a far rivivere un luogo di grande importanza per la storia del meridione d’Italia.

Una delle novità di questa edizione sarà l’approfondimento della figura di Benvenuto da Gubbio, frate francescano che si occupò di lebbrosi e di assistenza a viandanti e pellegrini proprio a Corneto, dove morì e fu inizialmente sepolto.

L’evento è stato cofinanziato dall’Unione europea nell’ambito del programma Coesione Italia 21-27, con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Comune di Cerignola in collaborazione con a cooperativa sociale Frequenze, ente gestore di Torre Alemanna, l’associazione storico-culturale Imperiales Friderici II e il consorzio di cooperative sociali Oltre.

"Sono momenti rievocativi importanti per la storia di questo territorio, soprattutto per Torre Alemanna, unico insediamento teutonico visitabile in tutto il Mediterraneo - ha spiegato Alessandro Strinati, presidente di Imperiales Friderici II - . I visitatori hanno rivissuto la cerimonia di insediamento dei Cavalieri Teutonici accolti dalla comunità teutonica di Corneto. La cerimonia avvenne in seguito alla donazione delle terre da parte dell’imperatore Federico II all’Ordine religioso militare dei Cavalieri Teutonici. Quest’anno abbiamo introdotto la figura di Benvenuto da Gubbio, frate inviato da San Francesco, proprio a Corneto, dove morì e fu inizialmente sepolto che si è occupato di lebbrosi e di assistenza di pellegrini e viandanti".

In questo viaggio nella storia, quindi, è stato possibile conoscere le danze e le musiche medievali, visitare il Mercato e il Collegio di arti e mestieri, l’accampamento in cui si addestravano arcieri e combattenti saraceni, assistere allo spettacolo dei falchi, a performance teatrali, alle esibizioni di combattimenti di scherma e tiro con l’arco, a giochi antichi, visitare Torre Alemanna che costituisce, con il Palazzo dell'Abate ed i corpi perimetrali un tempo destinati a residenza e stalle, il nucleo centrale dell'intero complesso museale, un polo culturale oggi sede del Museo delle Ceramiche. Presente anche il sindaco di Cerignola, Francesco Bonito.

"È importante il rilancio di questa borgata, di questo luogo storico che sta acquisendo sempre una maggiore importanza e notorietà culturale e turistica. Manifestazioni come questa sono un momento molto importante per valorizzare le ricchezze storiche e turistiche della nostra città".

Quasi cento le persone coinvolte nella realizzazione dell’evento, tra rievocatori, attori, figuranti ed artisti che animano la rievocazione e danno vita ai luoghi esterni ed interni del Complesso: associazione storico-culturale Imperiales Friderici II, Antiquae Artis, Historia Bari, Teatro della Polvere, Musica è, Sartoria Shangrillà, Camerata Mvsica Antiqva, Puer Apuliae APS, Maneggio Gentile, D.M. Falconeria, Daedalus, Rukola, Compagnia d'Arme Stratos, Ordo Cavalieri Termole e Mercuriade. Tutte le attività sono state ad ingresso" libero.