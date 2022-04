"Insieme nel nome di San Costanzo Martire" Tre comuni uniti nella fede: Panni, Castelpoto e Celano

Tre comuni uniti dalla fede e devozione a San Costanzo: Castelpoto in provincia di (Benevento), Celano (l'Aquila) e Panni (Foggia). Stamane nel piccolo comune dei Monti Dauni il primo incontro fra le tre comunità che venerano il patrono San Costanzo Martire. Un raduno nel segno della fede, frutto di contatti avuti con i comitati culturali e parrocchiali delle tre realtà. A fare gli onori di casa è stato il sindaco di Panni Amedeo De Cotiis insieme alla parrocchia Santa Maria Assunta in cielo. Dopo l'arrivo in paese in largo crociate, la visita al municipio, nella chiesa parrocchiale il docente Alfonso Rainone ha relazionato sul culto di San Costanzo a Panni. A seguire c'è stata la visita suggestiva nel centro storico. Un momento di fede ma anche un segnale di ripartenza della cultura nei piccoli borghi, partendo proprio da Panni, paese della zampogna, ricchi di storia e tradizioni da preservare.