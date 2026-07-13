Torre Alemanna: musica e sapori della legalità con "Jazz al tramonto" L’evento si svolgerà venerdì 17 luglio 2026

Ritornano a Torre Alemanna, luogo in cui con Ottopagine abbiamo realizzato un reportage negli anni scorso in occasione di un affascinante press tour, le serate di condivisione e socialità, alla scoperta del territorio e dei suoi sapori, all’insegna della musica e delle eccellenze enogastronomiche a Km 0 del territorio di Capitanata.

Venerdì 17 luglio con l’evento “Jazz al tramonto – Apericena in terrazza”, infatti, musica dal vino, vino rosé e sapori della legalità si uniscono per far trascorrere piacevoli momenti sulla terrazza medioevale dell'insediamento teutonico che affonda le sue radici nelle affascinanti vicende dei cavalieri legati all’imperatore Federico II.

Ospite dell’aperitivo Antonio Simone Trio che presenterà “The songs everyone Knows”, un viaggio tra i grandi classici del jazz e non solo. Antonio Simone, piano & keyboards; Luciano Pannese, contrabbasso; Marcello Spallucci, batteria.

L’evento si svolgerà venerdì 17 luglio 2026, a partire dalle ore 20.30, presso il Polo Museale di Torre Alemanna, a Borgo Libertà (Cerignola), su iniziativa della società cooperativa Frequenze, ente gestore della struttura di proprietà del Comune di Cerignola, che trasformerà la terrazza di Torre Alemanna in una sala a cielo aperto in cui lasciarsi accompagnare da un concerto di musica jazz, affiancato dai sapori di legalità realizzati dalla cooperativa sociale Altereco sui beni confiscati alla mafia di Terra Aut e Michele Cianci.

Un’occasione, quindi, per conoscere più da vicino la storia del monumento che oggi ospita il Museo delle Ceramiche di XV-XVI secolo. Testimonianze archeologiche, iscrizioni, stemmi cardinalizi e opere d’arte restituite a cittadini e turisti, che possono essere riscoperte partecipando anche ad iniziative come quella di “Jazz al tramonto”.