Nessun accordo governo sindacati, nodo licenziamenti Le posizioni restano distanti su durata del blocco dei licenziamenti e sulla proroga della cassa

L'incontro serrato e teso tra il governo e Cgil, Cisl e Uil si e' concluso senza trovare un accordo. La riunione, iniziata alle 19.30 di ieri, e' stata sospesa alle tre di questa mattina. Le posizioni restano distanti sulla durata del blocco dei licenziamenti e sulla proroga della cassa Covid, spiegano fonti sindacali. Non sembra essere bastata l'apertura del ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, che ha proposto anche se "non in maniera formale", viene riferito, il blocco dei licenziamenti fino al 31 gennaio. I sindacati hanno riuniti ieri in tarda sera le segreterie per stabilire una linea comune.