Magri: agevolazioni anche moto Euro 4, non solo elettrico La proposta del presidente di Confindustria Ancma

"Meta' delle moto in circolazione in Italia, quindi circa 3 milioni, sono euro 0 o euro 1 e quindi sono altamente inquinanti. Se si vuole a breve decarbonizzare il parco circolante nel nostro Paese, bisogna pensare ad agevolazioni, non solo sui veicoli elettrici, ma anche a favore di quelli euro 4 o euro 5". Lo ha detto Paolo Magri, presidente nazionale di Confindustria Ancma, l'associazione nazionale del motociclo e accessori, nel corso di un'audizione delle commissioni Giustizia e Finanze della Camera, a proposito delle agevolazioni fiscali per favorire la diffusione di veicoli elettrici. (ITALPRESS).