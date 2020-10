Fondazione Crt, nel 2021 erogazioni stabili a quota 50 milioni Il Consiglio di Indirizzo della Fondazione approva il documento per le risorse del terzo settore

Il Consiglio di Indirizzo della Fondazione CRT ha approvato all'unanimità il Documento Programmatico Previsionale (DPP) 2021 che, con una stima prudenziale di oltre 50 milioni di euro, mantiene sostanzialmente stabili le risorse disponibili per l'attività del prossimo anno a sostegno del Terzo Settore e delle realtà no profit nei campi dell'arte, della cultura, della ricerca, del welfare, dell'ambiente e dell'innovazione in Piemonte e Valle d'Aosta. In particolare, circa 18 milioni di euro saranno messi in campo per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico, le mostre e le iniziative culturali; oltre 16 milioni per le attività scientifiche e tecnologiche, la formazione del capitale umano fin dai primi anni di scuola e il rafforzamento delle competenze dei giovani talenti; oltre 16 milioni per la promozione dell'imprenditoria sociale, l'inserimento e lo sviluppo inclusivo delle persone in difficoltà, la salvaguardia dell'ecosistema e degli habitat naturali, il consolidamento del sistema di primo intervento del 118 e della protezione civile. Degli oltre 50 milioni di euro complessivi, Fondazione CRT mobiliterà circa 3,5 milioni per progettualità innovative orientate allo sviluppo del territorio, da realizzare anche in sinergia con due dei propri "bracci operativi": la Fondazione Sviluppo e Crescita CRT per iniziative a impatto sociale e ambientale e, soprattutto, le OGR Torino. "Questo bilancio è una scommessa della Fondazione per il futuro, un impegno per un obiettivo difficile ma irrinunciabile: contribuire alla ricostruzione della comunità dopo la pandemia, facendo rinascere la fiducia, la speranza, la voglia di credere che, insieme, la ripresa è possibile - afferma il Presidente della Fondazione CRT Giovanni Quaglia -. La scelta condivisa dai Consigli di Amministrazione e di Indirizzo di continuare a garantire un flusso di risorse pressochè invariato per il territorio, dà ossigeno alle realtà del terzo settore e del non profit, oggi quanto mai essenziali per la tenuta del tessuto sociale, culturale e produttivo. Sosteniamo le 'puntè di eccellenza dei talenti ma, soprattutto, le 'fascè della fragilità". "L'attenta gestione nel tempo del patrimonio della Fondazione ci permette oggi di trovare il punto di equilibrio tra due elementi da conciliare: far fronte alle necessità eccezionali del territorio tenendo però conto di uno scenario di recessione globale tra i più complessi e incerti di sempre - dichiara il Segretario Generale della Fondazione CRT Massimo Lapucci -. Con una solida posizione finanziaria netta e, quindi, buone riserve di liquidità su cui poter contare in questa fase di riduzione generalizzata dei rendimenti e dei dividendi dopo le raccomandazioni dei regolatori europei e nazionali nel settore bancario e assicurativo, possiamo tenere stabile il livello delle erogazioni anche nel 2021, senza dover sostanzialmente attingere al fondo di stabilizzazione". (Italpress)