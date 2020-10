Borsa, Piazza Affari chiude in calo, Ftse Mib -0,14 A Milano, come sugli altri mercati, prevalgono i timori per l'andamento della pandemia

Chiusura in lieve calo a Piazza Affari, al termine di una seduta che si era aperta poco mossa. L'indice Ftse Mib segna un -0,14% a quota 17.872 punti, mentre l'Ftse Italia All Share cede lo 0,15% a 19.510 punti. In rialzo invece l'Ftse Star, che mette a segno un rimbalzo dello 0,54% a quota 30.967 punti. A Milano, come sugli altri mercati, prevalgono i timori per l'andamento della pandemia, con i possibili impatti sulla ripresa economica, come osservato dalla presidente della Bce. Mele il comparto bancario e in difficolta' anche gli industriali. Intanto lo spread fra Btp e Bund tedeschi chiude in rialzo a quota 136 punti, con il rendimento del decennale allo 0,76%. Tra i titoli del listino milanese, fra i maggiori rialzi da segnalare Finecobank che guadagna 2,8 punti, ma in rialzo anche Stm, Prysmian e Amplifon. Fra i segni meno, invece, fra i maggiori ribassi Tenaris che cede 5,8 punti, ma in ribasso anche Leonardo, Banco Bpm e Moncler. Le altre principali Borse europee archiviano la seduta contrastate, nonostante l'apertura positiva a Wall Street, trainata dai dati sul Pil Usa e sui sussidi settimanali di disoccupazione, entrambi positivi e sopra le attese. Fra le piazze finanziarie, Parigi segna un -0,03%, Francoforte avanza dello 0,24% mentre Londra e' piatta a +0,01%. (ITALPRESS).