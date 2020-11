Patuanelli: "Innovazione al centro del dibattito" Strumenti che per il ministro devono preparare il paese alla ripresa

"L'emergenza Covid ha messo al centro del dibattito pubblico il tema dell'innovazione e della digitalizzazione del paese in un'ottica sostenibile. Il governo in questi mesi ha fatto un'azione con due strumenti che si sono rilevati molto importanti e funzionali: il fondo perduto e la liquidita' alle imprese, con il potenziamento del fondo centrale di garanzia".

E' quanto si legge nel messaggio che il ministro allo Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, ha inviato a "L'economia del futuro", promossa dal Corriere della Sera. Il ministro ha ricordato che "con il decreto liquidita' 1,2 milioni sono state le imprese che hanno aderito a questo piano e sono stati erogati oltre 100 miliardi, 975 mila imprenditori hanno fatto richiesta di un prestito garantito al 100%".

Strumenti che per il ministro devono preparare il paese alla ripresa per questo "serve fare quel salto in termini di formazione e digitalizzazione che e' il tema cruciale per colmare le distanze che ci sono tra l'Italia e gli altri paesi europei". Per Patuanelli c'e' anche un problema di comunicazione tra le piccole e medie imprese, piccole e medie imprese che rappresentano lo scheletro della nostra economia e ha annunciato che il governo vuole mantenere e rendere strutturale lo strumento transizione 4.0, cioe' le agevolazioni alle innovazioni, a chi digitalizza. (ITALPRESS).