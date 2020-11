Castelli: "Alleggerire il fisco per favorire la ripresa" Lo scrive sui social il vice ministro dell'Economia e delle Finanze, Laura Castelli

"Quest'anno saremo impegnati con la riforma fiscale, proseguendo con la riduzione delle tasse, che abbiamo gia' avviato. Alleggerire il fisco, soprattutto in questo momento, e' fondamentale per favorire la ripresa. Due i fronti su cui stiamo gia' agendo: il primo per ridimensionare la crisi e le difficolta' che hanno imprese e autonomi". Lo scrive sui social il vice ministro dell'Economia e delle Finanze, Laura Castelli.

"Lavoriamo per far ripartire le rateizzazioni decadute, prevedendo le sospensioni della rottamazione "ter", un saldo e stralcio e impostando una rottamazione "quater". Questo sara' accompagnato da una riforma della riscossione che stralci le vecchie cartelle che non sono piu' riscuotibili; - il secondo per intervenire, fin da subito, sulla pressione fiscale degli autonomi, che non possono piu' aspettare - aggiunge -. Interverremo attraverso meccanismi di semplificazione e accordi tra Imprese e Fisco, capaci di ridare slancio alla colonna vertebrale di questo paese che e' fatta di PMI".

"Ma anche abolendo tutte quelle piccole tasse che infastidiscono solo i cittadini e non portano nulla. E' un lavoro di riforma e semplificazione importante, anzi fondamentale, che passa anche dalla realizzazione di Testi unici, che mettano ordine tra le centinaia, quasi migliaia, di norme - conclude Castelli -. Aiutare l'economia a ripartire vuol dire anche favorire il rapporto tra il fisco, i cittadini e le imprese. E per questo serve un fisco semplice, giusto e trasparente".

(ITALPRESS).