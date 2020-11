Ice e Alibaba Group, nasce Made in Italy Pavilion La firma nel corso di una cerimonia virtuale alla persenza del ministro Di Maio

L'Agenzia ICE e Alibaba Group hanno siglato oggi un Memorandum of Understanding (MoU) per la creazione del "Made in Italy Pavilion" all'interno di Alibaba.com, il marketplace B2B leader globale. La firma è avvenuta nel corso di una cerimonia virtuale alla presenza del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, e del Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, Manlio Di Stefano, a cui è seguito un webinar per illustrare alle 2000 imprese collegate le opportunità offerte dalla piattaforma b2b e le modalità, disponibili già da oggi, di accesso alla stessa. Il MoU è in linea con l'attuazione del pilastro e-commerce del Patto per l'Export voluto dal Ministro Di Maio, con cui ICE prevede di portare il maggior numero di PMI italiane sull'e-commerce mondiale e di assicurarne il successo con interventi di supporto alla digitalizzazione dei processi. Luigi Di Maio, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ha evidenziato: "L'Accordo di Partenariato siglato oggi fra l'ICE-Agenzia ed una delle più rappresentative piattaforme globali quale ALIBABA apre alle aziende italiane un mercato virtuale di enorme potenzialità: si tratta di uno strumento innovativo che favorisce l'interscambio elettronico diretto fra operatori economici (B2B)". Per Carlo Ferro, presidente dell'Agenzia ICE,

"le abitudini di consumo sono sempre più orientate verso il digitale e la pandemia sta accelerando questa transizione. Come ICE siamo molto attivi su questo fronte e, in accordo con il Patto per l'Export voluto dal Ministro Di Maio, abbiamo ridisegnato in chiave digitale i programmi delle nostre iniziative. La realizzazione della prima vetrina Made in Italy sulla piattaforma B2B di Alibaba segna una nuova tappa che allarga il nostro supporto nel commercio on-line a tutti i settori merceologici per raggiungere clienti on-line in 190 Paesi Questa iniziativa, la prima nel B2B, si aggiunge ai 25 accordi siglati da ICE con primari marketplace B2C e già operativi in 14 Paesi per promuovere e sponsorizzare l'accesso delle Pmi italiane a 1.45 miliardi di consumatori che ogni giorno acquistano sul web". Rodrigo Cipriani Foresio, General Manager Sud Europa di Alibaba Group, ha commentato: "Il rinnovo della nostra collaborazione con ICE arriva, non a caso, in una fase particolarmente delicata per l'economia italiana, che ha reso indispensabile per le aziende ripensare in chiave digitale la propria strategia e operazioni".