Cashback: ecco come funziona il rimborso Tre semplici regole da seguire

Parte domani il programma Cashback sulla app gratuita Io. E' stata rilasciata dagli app store la versione aggiornata con il nuovo servizio che sarà disponibile per i servizi della pubblica amministrazione. Sarà possibile iscriversi al Cashback in qualsiasi momento: per partecipare e ottenere i rimborsi bisogna registrare i propri strumenti di pagamento digitale sulla app o nei servizi degli operatori.

Per il debutto del programma, il governo ha preparato diversi video online, a partire da quello reperibile sul sito io.italia.it/cashback che spiega tutti i passaggi da compiere per registrarsi e illustra i dettagli del funzionamento del servizio. Il mese di dicembre sarà la fase "sperimentale" e darà diritto a un extra-cashback da massimo 150 euro sugli acquisti di Natale, soldi che saranno accreditati sul conto corrente a partire da febbraio. A gennaio si entrerà a regime con due rimborsi l'anno da 150 euro, ogni 6 mesi, e due supercashback, cioè due rimborsi da 1.500 euro per i primi 100mila cittadini che faranno più transazioni.

ISCRIZIONE - Ci sono tre step: la prima è che bisogna munirsi di Spid (identità digitale) per accedere ai servizi della pubblica amministrazione, o avere la carta d'identità elettronica. Successivamente, bisogna scaricare sullo smartphone l'app Io che, con l'ultimo aggiornamento, renderà il servizio operativo nella sezione "Portafoglio". L'ultimo passo è la registrazione delle carte o degli altri metodi di pagamento con cui si intende partecipare al programma e indicare il codice Iban su cui si vuole ricevere il rimborso. Chi ha già registrato le proprie carte sulla app dovrà solo cliccare sul pulsante "Attiva il Cashback".

ISCRIZIONE SENZA SPID - Anche gli operatori stanno rendendo disponibili sistemi per registrarsi al programma senza necessariamente avere Spid e la app Io. Come Hype e Satispay o chi ha carte del circuito Nexi. Ma anche altri dovrebbero attivare il servizio nelle prossime settimane. In ogni caso è bene controllare che la propria carta o app di pagamento sia tra quelle convenzionate.

I PROBLEMI DELL'APP - A causa delle molte richieste e delle persone che hanno fatto l’accesso all’applicazione in queste ore, si stanno riscontrando dei problemi proprio per registrarsi al cashback. Andando sulla pagina del portafoglio, il sistema riscontra dei rallentamenti nel caricare i metodi di pagamento. Non riuscendo, spesso, a completare l’operazione. Di conseguenza non si riesce a mostrare in alcuni casi l’attivazione del cashback, ma soprattutto non si riesce a caricare i metodi di pagamento. Una volta che si provano a inserire le carte o i bancomat il sistema va in errore. Scrivendo all’assistenza dell’app, si riceve una risposta apparentemente automatica, con la quale si invita ad aggiornare l’app alla sua ultima versione. Ma si ammette anche che ci sono dei rallentamenti: “In questi giorni potresti riscontrare alcuni rallentamenti in app Io, in particolare nell’aggiunta dei metodi di pagamento. Stiamo lavorando per risolvere questi problemi. Ti preghiamo di pazientare”. E registrare le proprie carte, quindi, al momento è quasi impossibile.