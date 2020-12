Borsa: Piazza Affari chiude positiva, Ftse Mib +0,23% Al termine di una seduta che si era già aperta con il segno più

Chiusura positiva a Piazza Affari, al termine di una seduta che si era gia' aperta con il segno piu'. L'indice Ftse Mib segna un +0,23% a quota 21.986 punti, mentre l'Ftse Italia All Share guadagna lo 0,28% a 23.929 punti. In rialzo anche l'Ftse Star, che mette a segno un rimbalzo dello 0,82% a quota 43.443 punti. Milano rallenta nel finale penalizzata dall'andamento del comparto bancario, ma i mercati hanno risentito favorevolmente degli indici Pmi dell'Eurozona, oltre le attese. Intanto lo spread fra Btp e Bund tedeschi chiude a quota 110 punti, con il rendimento del decennale allo 0,56%. Tra i titoli del listino milanese, fra i maggiori rialzi da segnalare Nexi che guadagna 2,6 punti, ma in rialzo anche Amplifon, Interpump Group e Recordati. Fra i segni meno, invece, fra i maggiori ribassi Leonardo che cede 2,1 punti, ma in calo anche Prysmian, Intesa Sanpaolo e Bper Banca. Anche le altre principali Borse europee archiviano la seduta in rialzo, nonostante l'apertura contrastata a Wall Street, in attesa delle decisioni della Fed. Fra le piazze finanziarie, Parigi segna un +0,31%, Francoforte guadagna l'1,51% mentre Londra avanza dello 0,88%.

