Natale, Codacons: "Confermato drastico calo dei consumi" Una perdita di circa due miliardi di euro

Il Natale 2020 segna un calo record dei consumi da parte delle famiglie. Lo afferma il Codacons, che diffonde i numeri definitivi sulle spese degli italiani legate alle ultime festivita' "Il Covid ha rivoluzionato drasticamente le tradizioni degli italiani legate al Natale e ha avuto effetti devastanti sui consumi di dicembre - spiega il Codacons - L'impossibilita' di spostarsi tra regioni, i limiti su cenoni, pranzi e ricongiungimenti, unitamente alle difficolta' economiche di una consistente fetta di popolazione, hanno portato ad una contrazione complessiva dei consumi natalizi del -20% rispetto al 2019, con una perdita di circa 2 miliardi di euro".

A ridursi e' stata la spesa per gli addobbi della casa (-15%) e, per la prima volta, i consumi alimentari hanno subito un vero e proprio tonfo del -10%, pari a circa -500 milioni di euro di cibi e bevande sulle tavole tra Natale e Capodanno a causa delle limitazioni legate al Covid e del ridotto numero di persone nelle case durante pranzi e cenoni.

"Il 28% gli italiani non ha acquistato quest'anno alcun regalo di Natale - il numero piu' elevato di sempre - perche' impossibilitati ad incontrare amici e parenti o a causa delle difficolta' economiche attuali, mentre tra i doni piu' acquistati nel 2020 si piazzano in testa i giocattoli, elettrodomestici e prodotti hi-tech. Complessivamente la spesa degli italiani per regali, addobbi e alimentari ha subito una contrazione di circa 2 miliardi di euro rispetto allo scorso anno, fermandosi a quota 8 mld, con un esborso a famiglia che passa dai 386 euro del 2019 ai circa 308 euro del 2020" conclude il Codacons.

