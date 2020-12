Milano e le borse europee chiudono il 2020 in calo Piazza Affari ha chiuso in leggero ribasso l'ultima seduta dell'anno

Piazza Affari ha chiuso in leggero ribasso l'ultima seduta dell'anno, seguendo l'andamento dei principali listini di Eurolandia, che hanno concluso gli ultimi scambi del 2020 in rosso. L'approvazione del vaccino AstraZeneca/Oxford in Regno Unito non e' bastata a rialzare il sentiment dei mercati, mentre l'EMA ha fatto sapere che e' assai improbabile un via libera al vaccino di Oxford nel mese di gennaio. Londra chiude in rosso, nella giornata in un cui l'accordo commerciale post-Brexit fra UK e UE ha ricevuto la firma della presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen e del presidente del Consiglio UE Charles Michel, ufficializzando il deal fra le due controparti alla vigilia della fine del periodo di transizione. Il testo ha poi ottenuto l'approvazione della Camera dei Comuni a Londra. Il Ftse Mib chiude in calo dello 0,1% a 22.232,90, il MidCap ha chiuso giu' dello 0,4% a 38.091,63, lo SmallCap ha ceduto lo 0,3% a 21.486,25 mentre l'AIM Italia ha guadagnato lo 0,2% a 7.286,77.

In Europa, Francoforte ha chiuso in rosso con meno 0,3%, Parigi ha chiuso giu' dello 0,2%, mentre il Londra ha perso lo 0,7%. Sull'Aim, Relatech, invece, ha guadagnato lo 0,3% dopo che la controllata Mediatech ha siglato un contratto per l'utilizzo dei servizi di Cybersecurity di Cynet. A Wall Street a meta' seduta, il Dow Jones sale dello 0,6% a 30.521,02, lo S&P 500 sale dello 0,3% a 3.739,50, mentre il Nasdaq Composite sale dello 0,2% a 12.863,61. Tra le valute, l'euro scambia a 1,2285 dollari contro 1,2249 registrato agli scambi di martedi', mentre la sterlina vale 1,3594 dollari contro 1,3516 della vigilia. Nelle materie prime, il Brent viaggia a 51,27 dollari al barile contro 51,24 al barile di martedi' sera. Il lingotto, invece, si prezza a 1.886,77 dollari rispetto a 1.884,79 della scorsa seduta. Nell'agenda economica di domani, alle 2 sono attesi l'indice PMI composito cinese, l'indice dei direttori degli acquisti del settore manifatturiero e l'indice PMI non manifatturiero. Nel pomeriggio dagli States, alle 14,30 sara' la volta delle richieste di disoccupazione continua, le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione, mentre alle 16.30 saranno distribuiti i dati sull'immagazzinamento di gas naturale. Chiuse le borse di Londra, Parigi e Francoforte oltre a quella milanese.

Sul paniere principale di Piazza Affari, Saipem chiude con un rialzo dell'1,3% e piu' di 14 milioni di pezzi scambiati beneficiando dell'accordo per un contratto EPC con Perdaman Chemical and Fertilizers Pty per lo sviluppo del progetto Burrup Urea. Italgas ha guadagnato lo 0,4% dopo l'intesa con TaKaDu per la trasformazione digitale delle reti idriche. Mps guadagna lo 0,4% con il taglio dei requisiti SREP di 25 punti base comunicato dalla BCE. Sullo SmallCap, Itway ha chiuso su del 9,2% dopo aver concluso un accordo in esecuzione del piano di risanamento con Mercatoria. SIT ha chiuso gli scambi della giornata su del 3,2% beneficiando dell'acquisizione del 100% della portoghese Janz-Contagem e Gestão de Fluídos per complessivi 28 milioni con un earn-out fino a 800 mila euro in base al raggiungimento di specifici target nel corso del 2021.

