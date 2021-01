Torna la trattativa fra Cnh e i cinesi per l'acquisto di Iveco Il negoziato è arrivato alle battute conclusive

Entra nel vivo la trattativa fra Cnh e i cinesi di Faw per l'acquisto di Iveco. La trattativa, interrotta a causa del Covid, e' ripresa nei giorni scorsi a conferma che ormai per la Repubblica Popolare i danni della pandemia sono solo un ricordo.

Oggi c'e' stato l'incontro con i sindacati testimoniando che il negoziato e' arrivato alle battute conclusive. Se l'affare verra' concluso Iveco entrera' a far parte del gruppo Jiefang, la divisione di Faw specializzata nei mezzi pesanti, nata per volonta' di Mao nel 1953 utilizzando tecnologia sovietica.

L'acquisto di Iveco sarebbe il nuovo salto in avanti per impadronirsi sia di grandi marchi ormai affermati sui mercati occidentali sia delle conoscenze avanzate di cui ancora l'industria cinese non dispone.

La Borsa, che non si occupa di problemi strategici, applaude per i vantaggi che potranno derivare da questa cessione ai soci di Cnh.