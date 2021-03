Coldiretti: stop file nei market, forniture cibo garantite "Le attività della filiera alimentare non si fermano"

"L'approvvigionamento di cibo e bevande è assicurato in Italia grazie al lavoro di 740mila aziende agricole e stalle, 70mila industrie alimentari e una capillare rete di distribuzione con 230mila punti vendita tra negozi, supermercati, discount e mercati contadini di Campagna Amica". E' quanto afferma la Coldiretti nell'invitare ad evitare le file ai supermercati che si sono create con l'annuncio della stretta di Pasqua per l'avanzare dei contagi. "Le attività della filiera alimentare dai campi agli scaffali - sottolinea la Coldiretti - non si fermano con impegno quotidiano di oltre 3 milioni di persone nell'Italia anche in rosso e arancione. Un sistema che - continua la Coldiretti - ha dimostrato la sua efficienza durante tutte le fasi piu' acute di diffusione della pandemia durante la quale non e' mai mancato il cibo sugli scaffali e nelle dispense delle famiglie. Occorre dunque evitare inutili file che - precisa la Coldiretti - favoriscono gli assembramenti ed aumentano il rischio della diffusione del contagio ma anche mettono inutilmente sotto stress il sistema dei rifornimenti e i lavoratori coinvolti".

(ITALPRESS)