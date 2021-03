Giorgetti "Alitalia non potrà essere sussidiata dallo Stato" Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico

Alitalia "non può essere troppo pesante per volare e non può essere la compagnia sussidiata dallo Stato, non è possibile in generale e non sarà possibile in futuro. Il progetto del Governo per cui c'è un dialogo aperto, è fare una compagnia che possa volare, a me sembra una cosa semplice". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti al termine dell'incontro con il ministro francese dell'Economia, dell'Industria e del Rilancio Bruno Le Maire.

"Abbiamo avuto già due incontri con Vestager e ne avremo un altro la settimana prossima. Abbiamo intenzione di far nascere ITA entro l'estate, il nostro auspicio è che si esca dal lockdown e che ITA possa cogliere tutte le opportunità. Chi non fa questo lavora contro gli interessi dei lavoratori e dell'Italia", ha sottolineato. (Italpress)