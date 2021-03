Economia: tutto quello da sapere sul prestito finalizzato Sono tante, come ben sappiamo, le tipologie di prestiti

In un momento di così ampia incertezza a livello economico crediamo che sia necessaria un po’ di chiarezza sul mondo dei prestiti. Sono tante, come ben sappiamo, le tipologie di prestiti. Dal prestito personale, alla cessione del quinto dello stipendio o della pensione, fino ad arrivare al prestito finalizzato. Il nome a qualcuno dei nostri lettori non dirà molto ma si tratta di una tipologia di prestito piuttosto diffusa e con caratteristiche ben precise come si evince dal nome.

Il prestito finalizzato, cos'è

Quando sentiamo parlare di prestito finalizzato dobbiamo pensare che si tratta di un prestito che viene richiesto per un fine ben preciso. Il finanziamento finalizzato nasce con uno scopo specifico, ovvero fare in modo che il richiedente possa fronteggiare una spesa specifica: dall’acquisto di un veicolo, al nuovo smartphone o televisore, ma anche richiederlo per effettuare una ristrutturazione o per pagare i fornitori del proprio matrimonio.

Rispetto alle altre tipologie di prestiti, quelli finalizzati si distinguono per la loro semplicità e velocità della pratica.

I prestiti finalizzati da chi possono essere richiesti

Possono richiedere un prestito finalizzato tutti coloro che hanno un'età compresa tra i 18 e i 75 anni. Per quanto riguarda la cittadinanza, invece, non sono previste particolari limitazioni, per cui anche una persona straniera può accedervi ma c’è soltanto una limitazione, ovvero avere la residenza in Italia.

Come per tutti i tipi di prestito c’è un criterio aggiuntivo che permette di accedere al credito: la presenza della busta paga. È abbastanza scontato che per poter richiedere il finanziamento personale finalizzato e la procedura andare in porto avere una fonte di reddito stabile è fondamentale. Naturalmente anche in base all’ammontare del prestito la finanziaria richiederà documentazione aggiuntiva prima di dare l’ok definitivo.

Come funziona il prestito finalizzato Compass

Sul mercato sono presenti tantissime realtà che permettono di richiedere un prestito personalizzato. Ovviamente è bene sempre affidarsi a realtà consolidate e con una storia alle spalle importante. Tra le più importanti a livello nazionale c’è senza alcun dubbio Compass. I finanziamenti finalizzati Compass possono essere richiesti presso una delle tante filiali del gruppo.

Inoltre, in Italia sono circa 35 mila gli esercenti convenzionati con Compass che permettono di richiedere un prestito finalizzato per effettuare l'acquisto di un prodotto. In questa circostanza, a seconda della tipologia di bene o servizio che si decide di comprare, l'esercente stabilisce assieme all'acquirente tutti i vari dettagli relativi al finanziamento, come la durata di restituzione del prestito e altre caratteristiche che permettono di delineare meglio tutti i vari aspetti del finanziamento. Spetterà poi a Compass, in base ai documenti e alla situazione del reddito del richiedente, scegliere se finanziare o meno l'acquisto.

In caso di risposta affermativa, l'esercente riceve direttamente la somma di denaro, versata proprio da Compass, mentre l'acquirente dovrà procedere con la restituzione della somma di denaro ricevuta in anticipo mediante prelievo sul conto corrente o sfruttando il pagamento tramite bollettini postali.

Conslusioni

Il prestito finalizzato, dunque, può essere una soluzione molto interessante per chi ha necessità di effettuare una spesa urgente ed ha poca liquidità. Importante, come sempre, non abusare troppo con le richieste di prestiti, in quanto qualora non si riuscisse ad onorare tutti gli impegni con le finanziarie si rischierebbe di essere segnalati al CRIF è piuttosto concreto.