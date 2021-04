Sindaci Lega: "Necessaria programmazione riaperture" “Protocolli chiari”

"Protocolli chiari per far riaprire in sicurezza le attivita' commerciali come ad esempio estetiste, parrucchieri, bar, ristoranti e ambulanti, permettere ai cittadini di riappropriarsi della propria vita con poche regole chiare da far rispettare e stop con i divieti". E' questo l'indirizzo delle richieste avanzate dai sindaci della Lega che invocano soprattutto una chiara programmazione sulle riaperture. "Dal basso, sui territori - spiegano - c'e' grande fermento, il bisogno di ripartire, un'istanza forte che non possiamo non ascoltare. Al Governo chiediamo di accompagnarci su questa strada con rapidita' e chiarezza". Lo afferma in una nota il responsabile enti locali della Lega Stefano Locatelli con i sindaci Alessandro Canelli (Novara), Mario Conte (Treviso), Claudio Corradino (Biella), Alan Fabbri (Ferrara), Mario Guarente (Potenza), Francesco Persiani (Massa).

(ITALPRESS).