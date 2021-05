Scambio lettere Italia San Marino su fatturazione elettronica "Prenderà via un periodo transitorio che terminerà il 30 giugno 2022"

Scambio di lettere fra il ministro italiano dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e il segretario di Stato Finanze e Bilancio di San Marino, Marco Gatti, con il quale viene superato il precedente scambio di lettere del 1993, introducendo nelle operazioni commerciali fra i due Paesi le piu' recenti modalita' di fatturazione elettronica. Lo scambio di lettere, avvenuto oggi al Mef in occasione di un colloquio sui principali temi di interesse e collaborazione bilaterale, rappresenta un ulteriore tassello del consolidato rapporto fra Italia e San Marino.

Nel dettaglio, dal primo ottobre prendera' il via un periodo transitorio che terminera' il 30 giugno 2022, durante il quale gli operatori sammarinesi e quelli italiani potranno optare per la fatturazione elettronica in luogo di quella cartacea. In particolare, gli operatori dei due Paesi potranno emettere fatture elettroniche su un sistema unico transfrontaliero. Il sistema entrera' a regime dal primo luglio 2022.

(ITALPRESS)