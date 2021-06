Borsa: Piazza affari chiude in trend positivo L'indice Ftse Mib segna un + 0,23%

Piazza Affari chiude in terreno positivo.

L'indice Ftse Mib segna un +0,23% a quota 25.379 punti, mentre l'Ftse Italia All Share guadagna lo 0,10% a 27.806 punti. In rialzo anche l'Ftse Star, che mette a segno un +0,57% a quota 54.843 punti.

(ITALPRESS)