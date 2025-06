In arrivo le lettere per la Rottamazione-quater: cosa contiene la comunicazione Entro il 30 giugno l’Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà le risposte alle domande di riammissi

Una risposta per ogni domanda: lettere in arrivo. Entro il 30 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione completerà l’invio delle lettere di risposta a tutti i contribuenti che entro il 30 aprile hanno presentato domanda di riammissione alla Rottamazione-quater, la misura agevolata che permette di saldare debiti fiscali senza interessi, sanzioni e aggio. Si tratta di circa 247 mila domande, secondo quanto comunicato dallo stesso ente in una nota ufficiale.

Le comunicazioni stanno arrivando via raccomandata al domicilio indicato o, per chi lo ha specificato in fase di adesione, tramite PEC. Ogni contribuente riceverà un prospetto di sintesi con l’elenco dettagliato delle cartelle o degli avvisi inclusi nella domanda, gli importi da versare, le scadenze e i moduli di pagamento precompilati.

Riammissione per chi era decaduto: le nuove scadenze

Grazie alla Legge n. 15/2025, che ha convertito il decreto Milleproroghe (D.L. 202/2024), è stato consentito ai contribuenti decaduti alla data del 31 dicembre 2024 dalla precedente Rottamazione-quater di presentare domanda di riammissione entro il 30 aprile 2025.

Chi ha ottenuto la riammissione potrà ora scegliere tra:

Pagamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025

Pagamento in 10 rate di pari importo, con scadenze: 31 luglio e 30 novembre 2025 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre negli anni 2026 e 2027



Le lettere contengono anche istruzioni per la domiciliazione bancaria e, per comodità, saranno disponibili online nell’area riservata del sito agenziaentrateriscossione.gov.it.

Cosa si paga (e cosa no): i vantaggi della Rottamazione-quater

La Rottamazione-quater, prevista dalla Legge di Bilancio 2023, riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022. Prevede il pagamento solo del capitale residuo e delle spese per notifica o esecuzione, escludendo:

Sanzioni

Interessi iscritti a ruolo

Interessi di mora

Agio

Per le sanzioni amministrative (come le multe stradali), non sono dovuti gli interessi o le maggiorazioni e l’aggio. Questo rende la definizione molto vantaggiosa, specie per chi ha accumulato importi elevati a causa di oneri accessori.

Accesso online e assistenza

Oltre alla ricezione cartacea o via PEC, ogni contribuente potrà visionare e scaricare la propria comunicazione dalla sezione “Definizione agevolata” dell’area riservata del sito dell’Agenzia Riscossione, accedendo con SPID, CIE o CNS. Per eventuali difficoltà, è attivo il servizio di assistenza tramite contact center e sportelli territoriali. Con l’invio delle lettere di riammissione, prende concretamente forma l’ultima occasione per rientrare nella Rottamazione-quater. Una misura che, pur limitata ai carichi notificati fino al giugno 2022, può alleggerire notevolmente il peso dei debiti fiscali.