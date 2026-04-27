Pnrr e crescita zero, il caso Italia tra promesse e risultati mancati

Un’occasione storica mancata. Il Pnrr, nato durante la pandemia come leva straordinaria per rilanciare l’economia, rischia di trasformarsi nel simbolo di un’occasione mancata. I 194 miliardi destinati all’Italia avrebbero dovuto modernizzare infrastrutture, pubblica amministrazione e sistema produttivo. A ridosso della scadenza, però, il quadro che emerge è quello di un impatto modesto sulla crescita. La promessa era ambiziosa: aumentare la produttività e colmare il divario con le altre economie avanzate. Ma il rallentamento italiano, che affonda le radici già negli anni Ottanta, non è stato invertito. Il piano si è progressivamente “inabissato”, con risultati difficili da misurare e spesso rinviati.
La crescita che non arriva
Il problema principale resta la crescita. Negli ultimi vent’anni l’Italia si è fermata a un incremento medio dello 0,2% annuo del reddito pro capite, un dato che fotografa una stagnazione quasi unica tra i Paesi avanzati. Il Pnrr avrebbe dovuto rappresentare una discontinuità, ma non ha prodotto finora un’accelerazione significativa. Il divario con partner come Germania, Spagna o Stati Uniti continua ad ampliarsi. In una generazione, l’Italia ha perso terreno in modo sistematico, segno che gli interventi straordinari non riescono a incidere su problemi strutturali.
Produttività ferma e nodo tecnologico
Alla base della crescita mancata c’è la produttività. L’Italia ha perso terreno rispetto a quasi tutte le economie comparabili, soprattutto dall’ingresso delle tecnologie digitali negli anni Ottanta. Il Pnrr prevedeva investimenti proprio in innovazione e digitalizzazione, ma l’impatto reale appare limitato. Il ritardo non è solo tecnologico, ma anche organizzativo. Burocrazia, tempi lunghi e difficoltà di attuazione continuano a rallentare la trasformazione degli investimenti in crescita reale.
Pressione fiscale e squilibri sociali
Nel frattempo, per garantire la stabilità dei conti pubblici, aumenta la pressione fiscale. Durante il governo di Giorgia Meloni, l’Italia si è collocata tra i Paesi europei con il maggiore incremento delle entrate in rapporto al Pil, al pari della Germania. Questo avviene in un contesto di crescente disuguaglianza. L’aumento dell’indice di Gini indica che i benefici della crescita, già scarsa, sono distribuiti in modo sempre più diseguale. Per una larga parte della popolazione, il risultato è una perdita di potere d’acquisto.
Politica e disorientamento
La stagnazione economica alimenta un clima politico sempre più confuso. Le contraddizioni nelle posizioni dei principali leader, da Giorgia Meloni a Elly Schlein fino a Giuseppe Conte, si inseriscono in un contesto di malessere sociale diffuso. Il Pnrr avrebbe dovuto contribuire a stabilizzare questo scenario, offrendo prospettive di crescita e fiducia. Il mancato raggiungimento di risultati tangibili rischia invece di accentuare sfiducia e polarizzazione.
Le incognite sul futuro
Con la scadenza ormai vicina, il destino del Pnrr resta incerto. Molti progetti sono ancora in corso e parte degli effetti potrebbe emergere nei prossimi anni. Ma il tempo per dimostrare un impatto concreto si riduce. La vera sfida resta quella di affrontare i nodi strutturali dell’economia italiana: produttività, innovazione, efficienza amministrativa. Senza questi elementi, anche le risorse straordinarie rischiano di non bastare.