Pnrr e crescita zero, il caso Italia tra promesse e risultati mancati Il piano da 194 miliardi non ha inciso sulla produttività

Un’occasione storica mancata. Il Pnrr, nato durante la pandemia come leva straordinaria per rilanciare l’economia, rischia di trasformarsi nel simbolo di un’occasione mancata. I 194 miliardi destinati all’Italia avrebbero dovuto modernizzare infrastrutture, pubblica amministrazione e sistema produttivo. A ridosso della scadenza, però, il quadro che emerge è quello di un impatto modesto sulla crescita. La promessa era ambiziosa: aumentare la produttività e colmare il divario con le altre economie avanzate. Ma il rallentamento italiano, che affonda le radici già negli anni Ottanta, non è stato invertito. Il piano si è progressivamente “inabissato”, con risultati difficili da misurare e spesso rinviati.

La crescita che non arriva

Il problema principale resta la crescita. Negli ultimi vent’anni l’Italia si è fermata a un incremento medio dello 0,2% annuo del reddito pro capite, un dato che fotografa una stagnazione quasi unica tra i Paesi avanzati. Il Pnrr avrebbe dovuto rappresentare una discontinuità, ma non ha prodotto finora un’accelerazione significativa. Il divario con partner come Germania, Spagna o Stati Uniti continua ad ampliarsi. In una generazione, l’Italia ha perso terreno in modo sistematico, segno che gli interventi straordinari non riescono a incidere su problemi strutturali.

Produttività ferma e nodo tecnologico

Alla base della crescita mancata c’è la produttività. L’Italia ha perso terreno rispetto a quasi tutte le economie comparabili, soprattutto dall’ingresso delle tecnologie digitali negli anni Ottanta. Il Pnrr prevedeva investimenti proprio in innovazione e digitalizzazione, ma l’impatto reale appare limitato. Il ritardo non è solo tecnologico, ma anche organizzativo. Burocrazia, tempi lunghi e difficoltà di attuazione continuano a rallentare la trasformazione degli investimenti in crescita reale.

Pressione fiscale e squilibri sociali

Nel frattempo, per garantire la stabilità dei conti pubblici, aumenta la pressione fiscale. Durante il governo di Giorgia Meloni, l’Italia si è collocata tra i Paesi europei con il maggiore incremento delle entrate in rapporto al Pil, al pari della Germania. Questo avviene in un contesto di crescente disuguaglianza. L’aumento dell’indice di Gini indica che i benefici della crescita, già scarsa, sono distribuiti in modo sempre più diseguale. Per una larga parte della popolazione, il risultato è una perdita di potere d’acquisto.

Politica e disorientamento

La stagnazione economica alimenta un clima politico sempre più confuso. Le contraddizioni nelle posizioni dei principali leader, da Giorgia Meloni a Elly Schlein fino a Giuseppe Conte, si inseriscono in un contesto di malessere sociale diffuso. Il Pnrr avrebbe dovuto contribuire a stabilizzare questo scenario, offrendo prospettive di crescita e fiducia. Il mancato raggiungimento di risultati tangibili rischia invece di accentuare sfiducia e polarizzazione.

Le incognite sul futuro

Con la scadenza ormai vicina, il destino del Pnrr resta incerto. Molti progetti sono ancora in corso e parte degli effetti potrebbe emergere nei prossimi anni. Ma il tempo per dimostrare un impatto concreto si riduce. La vera sfida resta quella di affrontare i nodi strutturali dell’economia italiana: produttività, innovazione, efficienza amministrativa. Senza questi elementi, anche le risorse straordinarie rischiano di non bastare.