Conti pubblici, De Luca attacca: «Maggioranza nel caos» Scontro su scostamento di bilancio e rapporti con l’Europa

Nuovo scontro politico sui conti pubblici e sulla strategia economica del governo. Il deputato del Partito Democratico Piero De Luca punta il dito contro l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni, accusandolo di aver portato il Paese in una situazione di forte difficoltà economica e di non avere una linea chiara sulle misure da adottare.

Le accuse dell’opposizione

Intervenendo a RaiNews24, De Luca ha attribuito all’attuale governo la responsabilità dell’andamento economico degli ultimi anni, sottolineando come, nonostante le risorse del PNRR, la crescita italiana resti inferiore alla media europea. Nel mirino anche l’aumento del costo della vita, con rincari significativi su spesa quotidiana ed energia, e il calo dei salari reali. Secondo l’esponente dem, la pressione fiscale resta elevata e le proposte avanzate dal Partito Democratico su salario minimo, pensioni e investimenti nei servizi pubblici non avrebbero trovato ascolto da parte della maggioranza.

Il nodo dello scostamento

Al centro del dibattito politico c’è l’ipotesi di uno scostamento di bilancio, misura che consentirebbe allo Stato di aumentare il deficit per finanziare nuovi interventi. Su questo punto, De Luca denuncia divisioni interne alla coalizione di governo, con posizioni differenti anche all’interno del centrodestra. Tra le ipotesi in campo emergono anche una revisione dei fondi di coesione e del PNRR, mentre alcune forze politiche spingono per un allentamento dei vincoli europei. Una situazione che, secondo il deputato, evidenzierebbe una mancanza di direzione condivisa.

Il confronto con l’Europa

Nel suo intervento, De Luca solleva inoltre il tema del ruolo dell’Italia in sede europea, chiedendo se il governo sia in grado di ottenere nuovi strumenti comuni per sostenere famiglie e imprese, oltre alle spese per la difesa. Il riferimento è alla necessità di misure straordinarie in un contesto internazionale segnato da nuove tensioni geopolitiche, che rischiano di aggravare ulteriormente il quadro economico.

Le prospettive politiche

Il confronto sui conti pubblici si inserisce in una fase delicata per l’economia italiana, con il Parlamento chiamato a discutere le prossime scelte di bilancio. La richiesta dell’opposizione è quella di maggiore chiarezza sulle intenzioni del governo, in particolare sulle eventuali coperture e sugli obiettivi delle nuove misure. Resta quindi aperto il nodo centrale: se e come l’esecutivo intenda intervenire per sostenere crescita, salari e servizi pubblici, evitando un ulteriore aumento delle tensioni politiche ed economiche.