Covid, Bergamini: Governo si attivi per sostenere ristoratori Il commento della deputata di Forza Italia

"Tra le categorie piu' colpite dalle nuove restrizioni messe in campo per contenere l'aumento dei contagi vi e' certamente quella dei ristoratori, gia' duramente colpita dal lockdown, e il coprifuoco ordinato in alcune regioni non fara' altro che aggravare la situazione. Per evitare di dar loro il colpo mortale occorre che il governo metta a disposizione, senza perdere tempo prezioso, le risorse necessarie per ristorare tali attivita', a meno che non se ne voglia decretare la fine. Si tratta di realta' importanti del nostro Paese, che creano occupazione, e come tali devono essere sostenute e tutelate. Forza Italia sosterra' le loro ragioni e non permettera' che, come gia' avvenuto durante la prima chiusura nazionale, vengano abbandonate al loro destino". Lo afferma, in una nota, Deborah Bergamini, deputata di Forza Italia. "Il nostro gruppo alla Camera ha gia' depositato una mozione affinche' le risorse avanzate dai 100 miliardi di scostamento di bilancio vengano utilizzate per sostenere tutte quelle attivita' economiche che verranno colpite dai nuovi provvedimenti, tra cui appunto i ristoratori. Su questo ci auguriamo vi siano ampio sostegno e condivisione", conclude.